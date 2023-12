Corea del Nord. Kim Jong Un ordina ai militari di accelerare i preparativi per la guerra contro gli Stati Uniti

AgenPress – Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha ordinato all’esercito, all’industria delle munizioni e al settore delle armi nucleari del suo paese di accelerare i preparativi di guerra per contrastare quelle che ha definito mosse conflittuali senza precedenti da parte degli Stati Uniti, hanno riferito giovedì i media statali.

Mercoledì, parlando degli orientamenti politici per il nuovo anno in un incontro chiave del partito al governo del paese, Kim ha anche affermato che Pyongyang amplierà la cooperazione strategica con i paesi “indipendenti antimperialisti”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa KCNA.

La Corea del Nord ha ampliato i legami con la Russia, tra gli altri, poiché Washington accusa Pyongyang di fornire attrezzature militari a Mosca da utilizzare nella guerra con l’Ucraina, mentre la Russia fornisce supporto tecnico per aiutare il Nord a far avanzare le sue capacità militari.

“Kim ha stabilito i compiti militanti per l’Esercito popolare e l’industria delle munizioni, delle armi nucleari e dei settori della protezione civile per accelerare ulteriormente i preparativi di guerra”.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha visitato un’unità militare in prima linea nella contea orientale di Yeoncheon per ispezionare la sua posizione di difesa e ha chiesto un’immediata ritorsione in caso di provocazione da parte della Corea del Nord.

“Vi esorto a schiacciare immediatamente e con fermezza la volontà del nemico di provocare sul posto”, ha detto Yoon alle truppe.

Durante il plenum del partito, il leader nordcoreano Kim ha anche delineato gli obiettivi economici per il nuovo anno, definendolo un “anno decisivo” per realizzare il piano di sviluppo quinquennale del Paese.

Ha spiegato quali compiti importanti per il nuovo anno devono essere portati avanti in modo dinamico nei settori industriali chiave” e ha chiesto “la stabilizzazione della produzione agricola ad un livello elevato”.

Il Nord ha sofferto gravi carenze alimentari negli ultimi decenni, inclusa la carestia negli anni ’90, spesso a causa di disastri naturali. Esperti internazionali hanno avvertito che la chiusura delle frontiere durante la pandemia di COVID-19 ha peggiorato la sicurezza alimentare.

Si stima che la produzione agricola della Corea del Nord sia aumentata di anno in anno nel 2023 a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli. Ma un funzionario di Seul ha affermato che l’importo è ancora molto inferiore a quello necessario per affrontare la cronica carenza di cibo del paese.