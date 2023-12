Commesse Anas. Corruzione. Indagato Denis Verdini, il figlio Tommaso finisce ai domiciliari

AgenPress – Guai per il figlio dell’ex senatore Denis Verdini, (anch’egli indagato), Tommaso, finito agli arresti domiciliari nell’ambito di una indagine della Procura di Roma su illeciti in commesse Anas in cui si ipotizza anche il reato di corruzione. Oltre a Verdini è stata disposta la stessa misura cautelare nei confronti di altre quattro persone oltre a due misure interdittive. Anche l’ex senatore risulta indagato dalla Procura di Roma nello stesso procedimento.

La misura interdittiva disposta dal gip della Capitale ha durata di 12 mesi. Tommaso Verdini nel luglio scorso era stato oggetto di perquisizioni insieme ad altri indagati da parte della Guardia di Finanza. Nel procedimento si ipotizzano anche i reati di turbativa d’asta e traffico di influenze illecite.

La perquisizione venne estesa anche all’ ex Ceo dell’azienda, e ad altri cinque manager dell’ Anas, indagati per traffico di influenze illecite e corruzione. La Inver si occupa di consulenze ad aziende che partecipano a gare d’appalto per lavori pubblici. Secondo l’ipotesi accusatoria, Verdini, utilizzando la Inver, facilitava le ditte a partecipare ed ha, vincere appalti con l’Anas, attraverso l’accesso a informazioni riservate, a cui avrebbe avuto accesso Verdini, sui bandi di gara, che a sua volta apprendeva dai dirigenti Anas, finiti nell’indagine, in cambio di denaro.