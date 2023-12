AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con Papa Francesco del lavoro congiunto sulla formula di pace ucraina.

Lo ha sottolineato il presidente nel suo ultimo discorso video alla nazione. “Abbiamo discusso del nostro lavoro comune sulla Formula della Pace: più di 80 stati sono già coinvolti a livello dei loro rappresentanti. Ce ne saranno altri. Sono grato al Vaticano per aver sostenuto il nostro lavoro”, ha detto il capo dello Stato. Zelensky ha anche ringraziato il Pontefice per gli auguri di Natale all’Ucraina e agli ucraini, e per gli auguri di una pace giusta.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere appena avuto una telefonata con Papa Francesco. “Ho espresso la mia gratitudine a Sua Santità per i suoi auguri di Natale all’Ucraina e agli ucraini, nonché per i suoi auguri di una pace giusta per tutti noi”. Zelensky ha poi precisato che nel corso della telefonata si è “discusso del nostro lavoro congiunto per mettere in atto la formula di pace dell’Ucraina. Oltre 80 Paesi sono già coinvolti in questo processo a livello dei loro rappresentanti. E ce ne saranno altri. Sono grato alla Santa Sede per aver sostenuto i nostri sforzi”.

Alla fine di aprile, Papa Francesco ha annunciato che il Vaticano sta preparando una missione di pace speciale per porre fine alla guerra in Ucraina. Il 18 maggio la pubblicazione italiana Il Sismografo ha riferito che l’Ucraina e la Russia hanno concordato di ricevere gli inviati speciali del Vaticano.

Il 20 maggio il Vaticano ha annunciato il nome dell’inviato speciale che sarebbe dovuto venire in Ucraina. Il cardinale Matteo Zuppi diventa capo della Conferenza episcopale italiana.

Allo stesso tempo, nella sua intervista, il Papa ha affermato che la restituzione definitiva dei territori occupati dalla Russia all’Ucraina è un “problema politico”. E raggiungere la pace, secondo il pontefice, sarà possibile quando Kiev avvierà i negoziati con l’aggressore.

L’inviato vaticano Matteo Zuppi ha visitato Kiev in missione di pace a giugno. Successivamente ha visitato Mosca, dove ha incontrato il consigliere di Putin e capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill. Matteo Zuppi, in occasione della sua visita a Mosca, ha dichiarato che non esiste un piano pacifico per porre fine alla guerra in Ucraina.

Allo stesso tempo, il cardinale si è unito ai lavori per riportare a casa i bambini ucraini rapiti dalla Russia.

Successivamente, a settembre, si è saputo che l’inviato vaticano per la pace in Ucraina si era recato in Cina . Prima del viaggio, i diplomatici vaticani hanno tenuto consultazioni con gli Stati Uniti, la NATO e l’Italia.