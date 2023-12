Cina. Ministero Difesa, Taiwan inganna i cittadini per interessi elettorali su una eventuale nostra minaccia militare

AgenPress – Il ministero della Difesa cinese ha accusato il governo di Taiwan di “ingannare” deliberatamente una minaccia militare da parte della Cina per ottenere un guadagno elettorale in vista delle elezioni sull’isola che si terranno tra poco più di due settimane.

Le elezioni presidenziali e parlamentari di Taiwan del 13 gennaio determineranno le relazioni dell’isola rivendicata dalla Cina con Pechino, che negli ultimi quattro anni ha intensificato la pressione militare per affermare le sue rivendicazioni di sovranità.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, Taiwan ha segnalato aerei da combattimento e navi da guerra cinesi intorno all’isola, nonché palloni aerostatici che attraversano il delicato Stretto di Taiwan, anche se l’esercito afferma che sono molto probabilmente a fini di monitoraggio meteorologico.

Intervenendo in una conferenza stampa mensile a Pechino, il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian ha affermato che il governo di Taiwan è responsabile delle tensioni.

“Le autorità del Partito Democratico Progressista (DPP) stanno deliberatamente esaltando la cosiddetta ‘minaccia militare dalla terraferma’ ed esagerando le tensioni”, ha detto Wu, riferendosi al partito al potere di Taiwan, che Pechino considera separatisti.

“Tutto ciò avviene interamente per cercare un guadagno elettorale”, ha detto, accusando Taiwan di utilizzare “un programma elettorale familiare per alimentare il confronto e manipolare le elezioni”.

La Cina non ha mai rinunciato all’uso della forza per portare Taiwan sotto il suo controllo e nel 2005 ha approvato una legge che dà al Paese la base giuridica per un’azione militare contro Taiwan se dovesse formalmente separarsi o sembri sul punto di farlo.

La Cina detesta il candidato presidenziale del DPP, l’attuale vicepresidente Lai Ching-te, ritenendolo un separatista, e ha respinto le sue richieste di dialogo.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato questa settimana di non aver visto alcun segno di attività militare cinese su larga scala prima delle elezioni, ma di tenere d’occhio la Cina.

Wu ha affermato che l’Esercito popolare di liberazione cinese è ben consapevole dei movimenti militari di Taiwan.

“Adotteremo, come sempre, tutte le misure necessarie per difendere risolutamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, ha aggiunto.

Dall’inizio di questo mese, Taiwan ha segnalato un’ondata di palloncini cinesi alla deriva sul delicato Stretto di Taiwan, affermando che probabilmente stavano monitorando le condizioni meteorologiche.

Il ministero della Difesa di Taiwan afferma che gli aerei da guerra cinesi hanno regolarmente attraversato anche la linea mediana del corso d’acqua, che in precedenza fungeva da barriera non ufficiale tra le due parti.

Wu ha rifiutato di commentare i palloncini e ha ribadito che la Cina non riconosce la linea mediana. “Taiwan fa parte della Cina. La ‘linea mediana’ non esiste assolutamente.”

La Cina è irritata dalle vendite di armi statunitensi a Taiwan. “Ci opponiamo fermamente a qualsiasi paese che abbia contatti ufficiali e militari con Taiwan in qualsiasi forma”, ha aggiunto Wu. “Gli Stati Uniti stanno manipolando la questione di Taiwan in varie forme, il che è una scommessa molto pericolosa.”