Antitrust: sanzione a Facile Ristrutturare

AgenPress. L’Antitrust ha sanzionato Facile Ristrutturare e Renovars per pratiche commerciali scorrette. “Bene, stop alle false recensioni online. Da anni denunciamo quelle farlocche, a partire da quelle sugli alberghi. Ristrutturare casa, superbonus o non superbonus, è un impegno molto gravoso per una famiglia.

Falsare le recensioni per far risultare un maggiore gradimento rispetto a quello reale è, quindi, grave ed è bene sia severamente punito” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi al giudizio positivo dei clienti gonfiato si aggiungono costi occulti, allora è ancora peggio” conclude Dona.