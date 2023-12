Alabama. Sopravvissuto all’iniezione letale, verrà giustiziato con il gas azoto

AgenPress – L’Alabama è pronta a utilizzare il gas azoto in un’esecuzione pianificata il mese prossimo, il primo stato a tentare un metodo del genere, ponendo le basi per sfide legali mentre i funzionari di tutti gli Stati Uniti esaminano le alternative in mezzo alla carenza di farmaci per iniezione letale .

Ma mentre l’Alabama è intenzionata a utilizzare l’ipossia da azoto , in cui una persona respira solo azoto e muore per mancanza di ossigeno, alcuni dettagli del protocollo rimangono avvolti nel mistero per il pubblico.

Anche il detenuto che sta per essere messo a morte, Kenneth Eugene Smith, ha detto di non essere a conoscenza di un protocollo statale non redatto che descrive come funzionerà la procedura. Questo mese ai suoi rappresentanti legali e medici è stato permesso di visitare la camera delle esecuzioni e ispezionare una maschera per respirare l’azoto.

Smith, 58 anni, è un raro esempio di persona sopravvissuta a un tentativo di esecuzione fallito: un precedente piano per metterlo a morte tramite iniezione letale nel novembre 2022 è stato annullato quando il personale penitenziario non è stato in grado di trovare un vena adatta . Ciò, oltre al crescente controllo sull’uso dell’iniezione letale in altri detenuti , ha dato il via a una pausa nelle esecuzioni in Alabama .

“Non è una soluzione valida per tutti”, ha detto Smith, condannato per il suo ruolo nell’omicidio su commissione del 1988 della moglie di un predicatore, Elizabeth Sennett, nella contea di Colbert in Alabama. La sua famiglia ha detto che stanno riponendo la loro fiducia nei funzionari per completare l’esecuzione – prevista per il 25 gennaio – dopo decenni di ritardi legati alla legge, ma si sono fermati prima di dire che hanno fiducia che lo stato esegua la sentenza di Smith dopo il tentativo fallito dell’anno scorso.

Come avviene la procedura? Il detenuto verrà messo su una barella nella camera delle esecuzioni e gli verrà dato un pulsossimetro, che misura i livelli di ossigeno nel sangue.

Una maschera – descritta dai funzionari in una dichiarazione giurata come “utilizzata per scopi industriali” – sarà testata per garantire che “viene fornita aria respirabile” prima di essere fissata sul viso del detenuto.

Un consulente spirituale potrà entrare nella camera e interagire con il detenuto come parte di un piano precedentemente approvato. (Il consigliere spirituale rimarrà nella camera fino al completamento dell’esecuzione.)

Quindi, verranno abbassate le tende della camera in modo che l’esecuzione possa essere vista dai testimoni. Al detenuto sarà consentito fare una dichiarazione finale e, se non verrà concessa alcuna sospensione dell’esecuzione, la maschera verrà ispezionata un’ultima volta e “il direttore attiverà il sistema di ipossia di azoto”.

Il gas di azoto verrebbe somministrato nella maschera per 15 minuti o “cinque minuti dopo un’indicazione piatta sull’ECG, a seconda di quale periodo sia più lungo”.

Ma lo schema della procedura include anche passaggi pesantemente oscurati relativi a come viene calibrata l’attrezzatura per il monitoraggio dell’ossigeno, come viene utilizzato il sistema di ipossia dell’azoto, inclusi vari requisiti di sicurezza e l’arresto del sistema.

Altri dettagli, tra cui chi fornisce il gas azoto e la maschera, come viene generalmente immagazzinato il gas e quale formazione sulla sicurezza ha seguito il personale carcerario, rimangono poco chiari.

L’azoto è un gas naturale inodore e incolore; è abbondante – si trova nell’atmosfera terrestre e nel suolo – e può essere utilizzato per congelare rapidamente il cibo nella sua forma liquida.

Ma se non viene miscelato con una quantità adeguata di ossigeno, inspirarlo può portare a effetti fisiologici avversi, come affaticamento anomalo, respirazione compromessa, vomito e persino la morte.

“Il fatto che mi abbiano messo in fila per essere il primo a fare benzina è davvero terrificante. Sì, è surreale essere in questa posizione.”