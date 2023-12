A marzo Putin aveva promesso a Xi Jinping che avrebbe combattuto almeno per cinque anni in Ucraina

AgenPress – Durante un incontro a Mosca a marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping che la Russia “combatterà per almeno cinque anni” in Ucraina.

Lo scrive il settimanale giapponese Nikkei Asia, che cita diverse fonti anonime a conoscenza delle manovre diplomatiche tra i due Paesi.

Apparentemente questo era il modo di Putin di riassumere una situazione che all’epoca non era favorevole alla Russia e di assicurare a Xi che alla fine la Russia sarebbe uscita vittoriosa.

La probabile implicazione era che una guerra prolungata avrebbe favorito il partner ben armato della Cina.

Vista in un altro modo, l’osservazione è stata anche un avvertimento a Xi di non cambiare la sua posizione filo-russa.

Il viaggio è stato il primo di Xi in Russia dopo che Mosca ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. È stata anche la prima volta che Xi ha visitato una nazione leader dopo che la Cina ha revocato la sua rigorosa politica zero-COIVD.

Che Xi fosse convinto, l’osservazione di Putin al vertice rappresenta la chiave per comprendere una serie di misteriosi sviluppi nelle relazioni Russia-Cina, da una missione di pace cinese in Europa a maggio al licenziamento del ministro degli Esteri da parte della Cina mesi dopo.

Recentemente, il New York Times ha riferito che almeno da settembre Putin ha utilizzato intermediari per segnalare che è disponibile a un cessate il fuoco a condizione che la Russia possa mantenere i territori che ora occupa.

Ma date le parole di Putin a Xi a marzo, rivelate da molteplici fonti che hanno familiarità con le manovre diplomatiche tra Cina e Russia, le intenzioni del leader russo per un cessate il fuoco non dovrebbero essere prese per oro colato.

Potrebbe essere che Putin desideri semplicemente creare l’illusione di muoversi verso un cessate il fuoco o addirittura la pace in vista delle elezioni presidenziali russe di marzo, credendo che tale atmosfera lo favorirebbe alle urne.

Nel frattempo, la Cina di Xi ha rivisto la propria strategia, in parte basandosi sui “cinque anni” pronunciati da Putin a marzo.

Se la guerra tra Russia e Ucraina si prolungasse, avrebbe un impatto significativo sui piani e sulle ambizioni di Xi per il suo terzo mandato senza precedenti come presidente della Cina e segretario generale del Partito comunista cinese. Anche il grande obiettivo di Xi di unificare Taiwan con la Cina continentale potrebbe essere compromesso.