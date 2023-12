Usa. La Corte Suprema del Michigan stabilisce che Trump parteciperà alle primarie del 2024

AgenPress – Donald Trump rimarrà nel ballottaggio statale del Michigan dopo la sentenza della Corte Suprema del Michigan di mercoledì, che ha confermato un’ordinanza del tribunale di grado inferiore.

La mossa pone le basi per la partecipazione dell’ex presidente alle primarie del Michigan nonostante le accuse di aver guidato un’insurrezione contro gli Stati Uniti.

La decisione della Corte di non portare avanti un caso contro Trump pone la corte in netto contrasto con la corte suprema del Colorado, che recentemente ha deciso di escludere Trump dalle primarie statali a causa del suo ruolo nella rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti.

Nel Michigan, come in Colorado, gli sfidanti hanno invocato la sezione 3 del 14° emendamento della costituzione americana, che sostanzialmente impedisce alle persone di ricoprire cariche governative se “si sono impegnate in un’insurrezione o ribellione” contro la costituzione americana dopo aver precedentemente giurato di rispettarla . Gli esperti legali sono divisi sulla questione se questa disposizione, scritta sullo sfondo della guerra civile americana, si applichi alla carica di presidente. Ci sono anche dubbi sul fatto se le azioni di Trump intorno al 6 gennaio costituiscano legalmente “insurrezione o ribellione”.

La decisione del Colorado è attualmente sospesa. Secondo un database gestito da Lawfare , che copre questioni di sicurezza nazionale, più di una dozzina di stati hanno in corso contenziosi simili.

I giudici della Corte Suprema del Michigan non hanno motivato la loro decisione.

“Non siamo convinti che le questioni presentate debbano essere esaminate da questa corte”, hanno scritto i giudici in un’ordinanza di un paragrafo non firmata .

Tuttavia, in un dissenso in cui era ampiamente d’accordo con l’ordine della corte, il giudice Elizabeth Welch ha affermato che le differenze procedurali potrebbero fare la differenza nelle leggi elettorali del Colorado e del Michigan. Gli sfidanti nel caso, ha aggiunto, potrebbero “rinnovare i loro sforzi legali riguardo alle elezioni generali del Michigan più avanti nel 2024 qualora Trump diventasse il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti o cercasse tale carica come candidato indipendente”.

Free Speech for the People, il gruppo che ha intentato la causa, ha sottolineato che la decisione della corte suprema del Michigan è stata presa per motivi procedurali.

“Siamo delusi dalla decisione della corte suprema del Michigan”, ha detto in una nota Ron Fein, direttore legale di Free Speech For People, avvocato dei querelanti. Ma Fein ha aggiunto: “La decisione non è vincolante per nessun tribunale al di fuori del Michigan e continuiamo le nostre azioni legali attuali e pianificate in altri stati per far rispettare la Sezione 3 del Quattordicesimo Emendamento contro Donald Trump”.

Si prevede che il Michigan sarà uno stato campo di battaglia nelle elezioni presidenziali americane del 2024. Le sue primarie sono fissate per il 27 febbraio 2024.

Trump ha celebrato l’ordinanza sulla piattaforma social Truth Social.

“La Corte Suprema del Michigan ha fermamente e giustamente negato il tentativo dei democratici disperati di escludere il candidato principale alle elezioni presidenziali del 2024, io, dal ballottaggio nel Grande Stato del Michigan”, ha scritto Trump. “Dobbiamo salvare il nostro Paese dal declino e dalla sinistra radicale. Rendi di nuovo grande l’America!”