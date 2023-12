Usa. Dipartimento Stato annuncia ultimo invio per il 2023 di aiuti militari da 250 mln di dollari all’Ucraina

AgenPress – Gli Usa hanno annunciato l’ultimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per quest’anno. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Si tratta di un invio da 250 milioni di dollari.

Nel nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina ci sono munizioni per la difesa aerea e per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, colpi di artiglieria da 155 mm e 105 mm e oltre 15 milioni di colpi per armi da fuoco, si legge ancora nella nota del dipartimento di stato che si conclude con un appello affinché il Congresso “agisca rapidamente, il prima possibile, per promuovere la nostra sicurezza nazionale aiutando l’Ucraina a difendersi e a garantire il proprio futuro”.