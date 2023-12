Ucraina. Il 94% dei cittadini esprime fiducia nel proprio esercito, il 71% in Zelensky

AgenPress – Tra le istituzioni statali e pubbliche, gli ucraini esprimono più spesso fiducia nelle forze armate ucraine.

Ciò è dimostrato da un recente studio condotto in collaborazione dal Centro Razumkov e dalla Fondazione per le iniziative democratiche Ilko Kucheriv, i cui risultati sono stati presentati giovedì all’Ukrinform.

Il rapporto afferma che il 94% degli intervistati si fida delle forze armate ucraine.

Gli ucraini tendono ad avere fiducia anche in altri organismi di sicurezza e difesa: unità di volontariato (89%), Servizio statale di emergenza (83%), Guardia nazionale (82%), Ministero della difesa (73%), Servizio statale della guardia di frontiera ( 72%), il Servizio di Sicurezza (71%) e la Polizia Nazionale (58%).

Il 68% degli intervistati si fida del presidente ucraino.

Anche il livello di fiducia nelle ONG, comprese le organizzazioni di volontariato, rimane elevato, rispettivamente al 63% e all’86%. Circa il 63% degli intervistati ha fiducia nella Chiesa, il 53% nei leader locali (sindaci) e il 51% nella Banca Nazionale dell’Ucraina.

Circa il 48% e il 43%, rispettivamente, esprimono fiducia piuttosto che sfiducia nei mass media ucraini (47% contro 41%), nei consigli locali (43% contro 41%) e nel difensore civico (43% contro 31%).

La maggioranza degli intervistati non ha fiducia nei partiti politici (76%), il 73% esprime sfiducia nei funzionari governativi in ​​generale, il 72% nei tribunali e nella magistratura in generale, il 66% nella Verkhovna Rada, il 63% nel governo, Il 62% – presso la Procura, il 58% – nelle banche commerciali, il 52% – presso la Procura specializzata anticorruzione, il 51% – presso l’Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione e il 51% – presso l’Ufficio nazionale anticorruzione.

Lo studio includeva anche questioni di fiducia in alcuni politici, funzionari e personaggi pubblici. Il più alto livello di fiducia spetta al presidente Volodymyr Zelensky (71%), al capo dell’amministrazione militare regionale di Mykolaiv Vitaliy Kim (65%), al ministro degli Esteri Dmytro Kuleba (56%), al volontario Serhiy Prytula (55%) e al consigliere della L’Ufficio del Presidente, Mykhailo Podoliak (52%) ha il più alto livello di fiducia tra gli intervistati.