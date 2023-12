Telefonata Macron-Netanyahu. Chiesto il cessate il fuoco duraturo a Gaza. La Francia lavorerà per operazioni umanitarie

AgenPress – “Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato in serata con il presidente francese Emmanuel Macron”, il quale ha ribadito la sua richiesta di un “cessate il fuoco duraturo” a Gaza nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu.

“La Francia lavorerà nei prossimi giorni, insieme alla Giordania, per realizzare operazioni umanitarie a Gaza”, si legge ancora nella nota della presidenza.

“Netanyahu ha ringraziato Macron per il coinvolgimento della Francia nella protezione della libertà di navigazione nel Mar Rosso e per la sua disponibilità a contribuire a ripristinare la sicurezza al confine tra Israele e il Libano”, prosegue la nota. Il sito Ynet riferisce inoltre che il “primo ministro israeliano ha informato il presidente francese degli sforzi per ottenere la liberazione degli ostaggi e gli ha chiesto di continuare a lavorare per il loro rilascio. Netanyahu ha chiarito che il popolo e il governo di Israele sono determinati a lavorare per riportare con ogni mezzo gli ostaggi alle loro case”.