Superbonus. Giorgetti, miliardi sottratti a famiglie italiane. Lega, ministro chiaro, finito tempo delle spese allegre

AgenPress – Sul superbonus “è il Parlamento a decidere, ma io so quale è il limite oltre il quale non si può andare, questa è la realtà dei numeri” e il superbonus “è come una centrale nucleare che ancora non riusciamo a gestire”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio alla Camera. Anche il bonus al 70%, ha aggiunto, “vi assicuro che visto da fuori è tantissimo, dobbiamo uscire un po’ da questa allucinazione di questi anni in cui ci sembra tutto dovuto” anche perché “quando fai debito lo paghi” e sono “miliardi sottratti agli italiani alle famiglie italiane, di spesa per la previdenza”.

“Ringraziamo il ministro Giorgetti per la chiarezza e la consueta disponibilità. Soprattutto ci auguriamo che il suo messaggio sia stato recepito per il bene del Paese e il futuro economico dell’Italia in Europa. Il tempo delle spese allegre alla Superbonus 110 voluto da Conte, Gualtieri e soci 5stelle è finito: con senso di responsabilità come Lega l’abbiamo fermato. E con la stessa responsabilità continuiamo un percorso non semplice ma serio, responsabile di risanamento dei conti pubblici e a sostegno delle fasce con redditi più bassi”, affermano i deputati della Lega Silvana Comaroli, Nicola Ottaviani, Rebecca Frassini, Vanessa Cattoi e Andrea Barabotti.