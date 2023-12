Iran minaccia Israele, se ci attacca Tel Aviv sarà rasa al suolo. Errore strategico assassinare Mousavi

AgenPress – “Nel caso di qualunque tipo di aggressione contro l’Iran da parte del regime sionista, l’Iran raderà al suolo Tel Aviv”. Lo ha affermato Iraj Masjedi, il principale consigliere del comandante delle forze ‘Qods’ delle Guardie della rivoluzione iraniana, Esmail Qaani.

“L’Iran sostiene la resistenza e i palestinesi oppressi ma le forze della resistenza non hanno bisogno dell’assistenza dell’Iran durante la loro guerra contro Israele a Gaza perché sono in grado di sconfiggere il regime da sole”, ha aggiunto, citato dalla tv di Stato. L’Iran ha ripetutamente dichiarato di essere pronto a rispondere a qualunque attacco da parte di Israele. Le forze di terra dell’esercito di Teheran hanno annunciato oggi che posizioneranno cinque unità missilistiche in località sensibili all’interno del Paese per combattere qualunque aggressione.

Ha aggiunto, in una video intervista con Tasnim, che Israele è impotente di fronte alla Resistenza e che non ripristinerà la sconfitta subita dall’operazione militare Al-Aqsa Flood del 7 ottobre, qualunque cosa faccia.

Nel frattempo, il ministro dell’intelligence iraniano Esmaeil Khatib ha affermato che l’assassinio del consigliere dell’IRGC Sayyed Razi Mousavi è stato un crimine che avrebbe ripercussioni disastrose per Israele.

Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri, ha affermato che “gli israeliani hanno commesso un errore strategico” assassinando Mousavi in ​​territorio siriano.

Teheran ha promesso di rispondere all’assassinio di Mousavi, ucciso in un raid israeliano nella zona di Sayyida Zeinab vicino alla capitale siriana Damasco.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, Mousavi era un alto comandante delle Guardie rivoluzionarie in Siria ed era anche uno stretto collaboratore dell’ex comandante della Forza Quds Qassem Soleimani, assassinato in un raid statunitense mentre lasciava l’aeroporto di Baghdad nel gennaio 2020.