Usa. Trump contro Biden: possa marcire all’Inferno. Nessun leader mondiale è malvagio come i delinquenti nel nostro Paese

AgenPress – “”Buon Natale a tutti, anche all’unica speranza di quel corrotto di Joe Biden, il pazzo Jack Smith. Nessuno dei leader mondiali, buoni o cattivi, è così malvagio e malato come i delinquenti che abbiamo nel nostro Paese che, con le loro frontiere aperte, l’inflazione, la resa in Afghanistan, la nuova truffa ambientalista, le tasse elevate, la mancanza di indipendenza energetica, la crisi delle forze armate, Russia/Ucraina, Israele/Iran, stanno cercando di distruggere i nostri Stati Uniti, un tempo grandi. Possano marcire all’inferno!”

Così Donald Trump torna sul suo social media Truth con una retorica violenta contro i suoi avversari.

Quindi, come se nulla fosse, ha pubblicato la classica cartolina delle feste, degna di una coppia presidenziale: lui in smoking e Melania in abito luccicante bianco davanti a un albero di Natale con la scritta “Merry Christmas”. Trump è ancora largamente in vantaggio sia rispetto ai suoi avversari interni che a Biden, in un’eventuale sfida a due.