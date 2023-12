Usa. La Casa Bianca vieta l’importazione degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Presentato ricorso in Tribunale

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno ufficialmente vietato l’importazione di alcuni modelli di Apple Watch dopo che l’amministrazione Joe Biden ha rifiutato di porre il veto alla decisione di un’agenzia di limitare i prodotti.

Gli orologi interessati sono dotati di una funzione pulsossimetro che legge i livelli di ossigeno nel sangue. Apple ha incluso la funzionalità in ogni orologio sin dal modello Serie 6 del 2020.

Apple sostiene che la decisione dell’Itc sia errata e debba essere annullata, ma la scorsa settimana ha sospeso le vendite negli Stati Uniti di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

L’ordine è scaturito da una denuncia presentata alla commissione a metà del 2021, in cui si accusava Apple di aver violato la “funzionalità di ossimetria basata sulla luce” dell’azienda produttrice di dispositivi medici Masimo Corp.

“Dopo attente consultazioni, l’ambasciatrice (Katherine) Tai ha deciso di non revocare la… decisione e la decisione dell’ITC è diventata definitiva il 26 dicembre 2023”, ha dichiarato l’ufficio esecutivo del presidente in un comunicato.

Nel mese di ottobre, la US International Trade Commission ha stabilito che i prodotti Apple dovevano essere esclusi dal mercato statunitense sulla base di prove di violazione. Quella decisione, entrata in vigore martedì, avrebbe avuto bisogno del veto presidenziale per essere annullata.

La scorsa settimana Apple ha interrotto le vendite dirette negli Stati Uniti degli orologi Ultra 2 e Serie 9 interessati .

In una dichiarazione, Apple ha affermato che farà appello contro la decisione della commissione commerciale, sebbene abbia già respinto la richiesta di sospendere il divieto durante il processo di appello. Anche Apple ha fatto causa a Masimo. L’Apple Watch SE continuerà a essere venduto direttamente da Apple.

Apple ha incrementato costantemente le funzioni di fitness e salute con ogni generazione dell’Apple Watch. A settembre, Apple ha presentato l’Apple Watch Series 9, che vanta un aumento delle prestazioni e funzioni come la possibilità di accedere ai dati sanitari e di registrarli.

La società ha dichiarato che sta perseguendo opzioni sia legali che tecniche per riprendere le importazioni degli orologi più avanzati, inclusa la presentazione di una riprogettazione degli orologi Serie 9 e Ultra 2 per l’approvazione della dogana statunitense.

“In Apple lavoriamo instancabilmente per creare prodotti e servizi che abbiano un impatto significativo sulla vita degli utenti. È ciò che spinge i nostri team – Clinico, Design e Ingegneria – a dedicare anni allo sviluppo di funzionalità di salute, fitness e benessere scientificamente validate per Apple Watch”, ha affermato Apple in una nota. “Siamo fortemente in disaccordo con la decisione dell’USITC e il conseguente ordine di esclusione e stiamo adottando tutte le misure per restituire Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 ai clienti negli Stati Uniti il ​​prima possibile.”