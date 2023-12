Ucraina. I russi bombardano la stazione ferroviaria di Kherson: una vittima, 4 feriti

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha riferito che gli invasori russi hanno attaccato la stazione ferroviaria di Kherson mentre aspettavano la partenza del treno di evacuazione. Lo ha annunciato il capo dello Stato nel suo discorso serale agli ucraini.

“Giornata difficile. C’era solo un rapporto sul bombardamento di Kherson. Attacco russo alla stazione ferroviaria. Treno di evacuazione. Tutti i servizi sono ora sul posto. Il numero dei morti e dei feriti è attualmente in fase di accertamento. C’erano molti civili sul terra. Tutti gli aggiornamenti informativi saranno forniti dai servizi competenti”, ha affermato Zelensky.

Come ha riferito il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko, questa sera a Kherson circa 140 civili stavano aspettando alla stazione ferroviaria la partenza del treno di evacuazione.

“Allo stesso tempo, in questo momento, il nemico ha iniziato un massiccio bombardamento della città. Gli agenti di polizia in servizio alla stazione hanno iniziato urgentemente a evacuare le persone. Grazie alle chiare azioni della polizia, tutti hanno potuto essere portati in luoghi sicuri. Due civili che hanno ricevuto ferite da schegge stanno ricevendo assistenza medica”, ha detto Klymenko.

“Purtroppo a causa del bombardamento è morto un tenente della polizia della regione di Kirovohrad. Stava prestando servizio a Kherson come parte di un’unità consolidata. È stato ferito a morte durante l’evacuazione delle persone. Le nostre condoglianze ai parenti e agli amici del defunto, ” ha detto il capo del Ministero degli affari interni.

Un tenente di polizia che stava evacuando i civili dal luogo dell’attacco è stato ucciso, e altri due agenti di polizia e due civili sono rimasti feriti dalle schegge, ha aggiunto.

La stazione e il materiale rotabile del treno sono stati danneggiati. “Al momento si sa di diversi lavoratori feriti. I passeggeri sono in rifugi”.

“Stiamo aspettando la stabilizzazione della situazione intorno alla stazione, stiamo trasferendo le persone sugli autobus dalla piazza della stazione a Mykolaiv (ringraziamo l’amministrazione militare di Kherson per l’assistenza operativa), lì stiamo già preparando prenotare le auto – e con loro porteremo in salvo più di 100 passeggeri,” – si legge nei messaggi.

Da quando le forze ucraine hanno liberato Kherson e aree di territorio sulla sponda occidentale del fiume Dnipro nel novembre 2022, la Russia continua a colpire pesantemente la città con artiglieria, carri armati, droni e bombe aeree.

Il monopolista ferroviario ucraino Ukrzaliznytsia ha detto che i civili stanno aspettando che la situazione si stabilizzi prima di essere evacuati sugli autobus per Mykolaiv, nella vicina regione di Mykolaiv. “La situazione è sotto controllo e la ferrovia è pronta a continuare a funzionare”.

Allo stesso tempo la situazione è sotto controllo, i ferrovieri sono pronti a continuare a spostarsi.

Inoltre, il capo dell’amministrazione militare della città di Kherson, Roman Mrochko , ha riferito che le truppe russe continuano a bombardare Kherson.

“Oggi l’esercito russo ha attaccato più volte la città con diversi tipi di armi. A quest’ora sappiamo di tre feriti, uno dei quali è in gravi condizioni”, ha osservato Mrochko.