Taiwan. Guerra contro l’Ucraina. Ulteriori sanzioni a Russia e Bielorussia. Impedire uso tecnologia per le armi

AgenPress – Il ministero dell’Economia di Taiwan ha dichiarato di aver ampliato l’elenco dei beni sanzionati per la Russia e il suo alleato Bielorussia in risposta all’invasione russa dell’Ucraina per impedire che i beni high-tech taiwanesi vengano utilizzati per scopi militari.

Taiwan ha condannato l’attacco della Russia e ha già aderito allo sforzo di sanzioni guidato dall’Occidente, anche se è in gran parte simbolico in quanto esiste solo un commercio diretto minimo tra l’isola e la Russia.

Annunciando l’ultima serie di sanzioni, il ministero dell’Economia di Taiwan ha affermato che la mossa è stata fatta “al fine di soddisfare la cooperazione internazionale e impedire l’esportazione dei nostri beni ad alta tecnologia per scopi militari”.