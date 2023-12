Seyyed Razi Mousavi. Hezbollah condanna fermamente l’assassinio. Iran, risponderemo a tempo debito

AgenPress – Seyyed Razi Mousavi , una figura di spicco del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (IRGC), è stato dichiarato morto a seguito di un attacco aereo israeliano nel quartiere siriano di Sayyeda Zeinab, situato a Damasco.

Mousavi, che all’epoca prestava servizio attivamente come consigliere militare in Siria, aveva stretti legami con il tenente generale Qassem Soleimani, un ufficiale militare iraniano di alto rango morto in un attacco di droni statunitensi in Iraq il 3 gennaio 2020.

Soleimani era il comandante della Forza Quds dell’IRGC, e la sua morte è costata la vita anche ad Abu Mahdi al-Muhandis, vice capo delle Unità di mobilitazione popolare irachene (PMU).

Gli Hezbollah libanesi hanno condannato l’assassinio definendolo una “violazione palese e spudorata”.