Israele. Halevi, la guerra a Gaza andrà avanti ancora per molti mesi per arrestare o uccidere i terroristi di Hamas

AgenPress – Il Capo di stato maggiore dell’IDF, tenente gen. Herzi Halevi ha affermato che potrebbero volerci anche mesi per arrestare o uccidere i massimi leader di Hamas e “molti mesi” per finire di combattere Hamas.

Halevi ha lasciato intendere di riconoscere che il contesto diplomatico e politico più ampio non consentirà una guerra totale per così tanto tempo e ha affermato che l’IDF si adatterà ai diversi livelli di intensità dei combattimenti secondo necessità.

Il capo dell’IDF ha anche affermato che Israele avrà bisogno di nuovi meccanismi e tattiche di sicurezza anche dopo che i diversi livelli di combattimento saranno diventati meno intensi per garantire la sicurezza a lungo termine ai residenti israeliani nel sud.

“Questa guerra ha obiettivi cruciali che non sono facili da raggiungere e si svolge in un ambiente complesso. Pertanto, questa guerra continuerà per molti mesi e agiremo in modi diversi in modo che i nostri risultati siano sostenuti nel tempo”, ha affermato Halevi.

“Ci metteremo in contatto anche con i leader di Hamas, sia che ci vorranno una settimana o dei mesi”.