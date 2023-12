L’Ucraina riceve 1,34 mld di dollari dalla Banca Mondiale per pagamenti pensioni e ai dipendenti del Servizio statale di emergenza

AgenPress – L’Ucraina ha ricevuto 1,34 miliardi di dollari USA nell’ambito del progetto della Banca Mondiale “Sostenere la spesa pubblica per garantire un’amministrazione pubblica sostenibile in Ucraina” (PEACE in Ucraina). Questo è già il sesto finanziamento aggiuntivo. Lo ha riferito il Ministero delle Finanze dell’Ucraina .

Il finanziamento consiste in un prestito della Banca Mondiale dell’importo di 1.086 miliardi di dollari, che è arrivato attraverso il Fondo Fiduciario per fornire il necessario sostegno creditizio all’Ucraina sotto la garanzia del Governo del Giappone.

Il progetto PEACE in Ucraina è stato istituito nel giugno 2022 per aiutare il Paese a sostenere circa 13 milioni di beneficiari.

“L’assistenza finanziaria internazionale rappresenta un contributo significativo al mantenimento della stabilità finanziaria ed economica dell’Ucraina e ci consente di garantire le spese sociali prioritarie durante la guerra”, ha affermato il ministro delle Finanze Serhii Marchenko.

“Sono grato ai partner per la loro disponibilità a collaborare e ad aiutare in un momento cruciale per l’Ucraina”.

Al 14 dicembre, la Banca Mondiale ha agevolato più di 39 miliardi di dollari in finanziamenti per l’Ucraina, insieme al sostegno di altri paesi.

Inoltre, il finanziamento specificato include una componente di sovvenzione:

dalla Norvegia attraverso il Fondo Obiettivo per il sostegno, il restauro, la ricostruzione e la riforma dell’Ucraina – 190 milioni di dollari;

dal governo degli Stati Uniti: 50 milioni di dollari;

dal governo svizzero – 20 milioni di dollari.

Il Ministero delle Finanze ha osservato che i fondi saranno destinati al risarcimento parziale delle spese del bilancio statale dell’Ucraina, non legate alla sfera della sicurezza e della difesa, in particolare, ai pagamenti delle pensioni e ai dipendenti del Servizio statale di emergenza.

Nel 2024 la Gran Bretagna potrà fornire all’Ucraina un aiuto ancora maggiore rispetto al 2022 e al 2023 per combattere gli invasori russi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico David Cameron.

Il 21 dicembre l’Ucraina ha ricevuto 1,5 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria dall’UE. Questa è l’ultima tranche dell’assistenza macrofinanziaria di quest’anno da parte dell’Unione Europea.