Egitto. Proposta per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas e creare un governo palestinese di transizione a Gaza

AgenPress – L’Egitto ha avanzato una proposta iniziale per porre fine alla guerra Israele-Gaza con un cessate il fuoco, un rilascio graduale degli ostaggi e la creazione di un governo palestinese di esperti che amministrerebbe la Striscia di Gaza e la Cisgiordania occupata, hanno affermato un alto funzionario egiziano e un funzionario europeo. diplomatico.

La proposta, elaborata con il Paese del Golfo del Qatar, è stata presentata a Israele, Hamas, Stati Uniti e governi europei ma appariva ancora preliminare. Non raggiunge l’obiettivo dichiarato da Israele di schiacciare completamente Hamas e sembrerebbe non soddisfare l’insistenza di Israele nel mantenere il controllo militare su Gaza per un lungo periodo dopo la guerra.

Il Gabinetto di Guerra israeliano, incluso il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, si incontrerà oggi per discutere, tra gli altri argomenti, della situazione degli ostaggi, ha detto un funzionario israeliano, ma non ha detto se discuterà la proposta egiziana. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato perché non era autorizzato a parlare con i media.

Funzionari egiziani hanno discusso le linee generali della proposta con Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas residente in Qatar, che ha visitato il Cairo la scorsa settimana.

Hanno intenzione di discutere la proposta con il leader della Jihad islamica, Ziyad al-Nakhalah, arrivato domenica al Cairo.