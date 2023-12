Afghanistan. Continua la repressione del regime talebano sulle ragazze. Vietato studiare oltre la prima media

AgenPress – Bahara Rustam, 13 anni, ha frequentato la sua ultima lezione alla scuola Bibi Razia di Kabul l’11 dicembre sapendo che era la fine della sua istruzione. Sotto il regime talebano è quasi improbabile che possa tornare a scuola.

Nel settembre 2021, un mese dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della NATO dall’Afghanistan dopo due decenni di guerra, i talebani hanno annunciato che alle ragazze sarebbe stato vietato studiare oltre la prima media.

Hanno esteso questo divieto di istruzione alle università nel dicembre 2022. I talebani hanno sfidato la condanna globale e gli avvertimenti secondo cui le restrizioni renderanno quasi impossibile per loro ottenere il riconoscimento come legittimi governanti del paese.

La settimana scorsa, l’inviata speciale delle Nazioni Unite Roza Otunbayeva ha espresso preoccupazione per il fatto che una generazione di ragazze afghane rimanga indietro ogni giorno che passa.

Un funzionario del Ministero dell’Istruzione ha affermato che le ragazze afghane di tutte le età possono studiare nelle scuole religiose conosciute come madrasse, che tradizionalmente sono riservate solo ai ragazzi. Ma Otunbayeva ha detto che non è chiaro se esista un curriculum standardizzato che consenta materie moderne.

In un’altra parte di Kabul, la tredicenne Setayesh Sahibzada si chiede cosa le riserva il futuro. È triste di non poter più andare a scuola per realizzare i suoi sogni.

“Non riesco a stare in piedi da sola”, ha detto. “Volevo fare l’insegnante. Ma ora non posso studiare, non posso andare a scuola”.

L’analista Muhammad Saleem Paigir ha avvertito che escludere donne e ragazze dall’istruzione sarà disastroso per l’Afghanistan. “Comprendiamo che le persone analfabete non potranno mai essere libere e prospere”, ha detto.

I Talebani hanno escluso le donne da molti spazi pubblici e dalla maggior parte dei posti di lavoro, confinandole quasi sempre nelle loro case.