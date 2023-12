Velletri, il sindaco Cascella all’ospedale Colombo per lo scambio degli auguri e per parlare di progettualità

AgenPress. Il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, si è recato presso l’ospedale Paolo Colombo di Velletri per lo scambio degli auguri natalizi e festivi, insieme all’Assessore regionale al Bilancio Righini, al Commissario Straordinario della Asl Rm6 Marchitelli, al Direttore Generale della Asl Rom6 La Regina, al Direttore Sanitario Felicetto Angelini, al Dirigente Medico Daniela Mercuri oltre ai primari, ai medici e al personale sanitario.

“Abbiamo parlato di progetti, di evoluzione e di strutture. Tutta l’azienda sanitaria è al lavoro e l’Amministrazione Comunale è sempre a disposizione per favorire una collaborazione proficua per restituire il mal tolto al Paolo Colombo, soprattutto per far sì che l’ospedale torni a essere il polo sanitario d’eccezione che meritano i cittadini.” – Ha dichiarato il sindaco Cascella.