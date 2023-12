Usa. Trump chiede alla Corte d’appello di archiviare il caso di interferenza elettorale federale

AgenPress – L’ ex presidente Donald Trump ha chiesto che la Corte d’Appello degli Stati Uniti del circuito DC lanci il caso di interferenza elettorale federale contro di lui, sostenendo ancora una volta che l’immunità presidenziale lo protegge dai procedimenti giudiziari.

“La struttura del nostro governo, il testo della Costituzione e i suoi primi commentatori, le dottrine sull’immunità di diritto comune, la nostra storia politica, le analoghe dottrine sull’immunità della Corte Suprema e le considerazioni politiche radicate nella separazione dei poteri impongono che nessun Presidente, attuale o precedente, potrebbe essere perseguito penalmente per i suoi atti ufficiali a meno che non venga prima messo sotto accusa e condannato dal Senato”, hanno scritto gli avvocati di Trump in una nota al DC Circuit.

Poiché la Corte Suprema ha deciso di non intervenire nel caso, il Circuito DC ascolterà le argomentazioni orali il 9 gennaio.

Dopo che la Corte si sarà pronunciata, la Corte Suprema potrebbe decidere rapidamente se accogliere il caso.

“Né un presidente può essere perseguito penalmente per una condotta per la quale è stato assolto dal Senato degli Stati Uniti”, ha aggiunto. “L’accusa contro il presidente Trump è illegale e incostituzionale. Deve essere respinto.”

Domenica, in un post sul suo sito web Truth Social, Trump ha affermato che i suoi sforzi per ribaltare la vittoria di Joe Biden facevano parte del suo “dovere di presidente”. Venerdì la Corte Suprema ha eluso la richiesta del consigliere speciale Jack Smith che chiedeva ai giudici di decidere rapidamente se Trump gode di un’ampia immunità per i suoi tentativi di ribaltare la sconfitta elettorale del 2020 durante il suo mandato presidenziale.

Nella sua richiesta alla Corte Suprema di questo mese, Smith ha affermato che il caso “presenta una questione fondamentale al cuore della nostra democrazia: se un ex presidente sia assolutamente immune da procedimenti giudiziari federali per crimini commessi mentre era in carica”.

Gli avvocati di Trump hanno respinto le carte del tribunale, sostenendo che Smith non aveva fornito “alcuna ragione convincente” per cui la Corte Suprema avrebbe dovuto intervenire immediatamente prima della corte d’appello.

Reagendo alla mossa della Corte Suprema di venerdì, Trump ha criticato la richiesta iniziale di Smith affinché la Corte intervenisse, denunciandola come un “tentativo disperato di cortocircuitare la nostra Grande Costituzione” in un post sulla sua piattaforma Truth Social.

Nel suo post, Trump ha anche affermato che “non vede l’ora” di discutere davanti alla corte d’appello il mese prossimo, ribadendo affermazioni infondate sulle elezioni presidenziali del 2020.

All’inizio di questo mese, il giudice distrettuale statunitense Tanya Chutkan, che presiede il caso di interferenza elettorale, ha negato la mozione di Trump di respingere la sua accusa per motivi costituzionali e di immunità presidenziale. Il caso è sospeso mentre Trump fa appello contro la decisione.

Gli avvocati di Trump sostengono che il suo ruolo nel mettere in discussione il risultato delle elezioni rientrava nel “perimetro esterno” delle sue responsabilità ufficiali come presidente, citando una sentenza della Corte Suprema del 1982 sull’immunità presidenziale. Pertanto, secondo i precedenti della Corte Suprema, Trump è immune da procedimenti giudiziari, sostengono i suoi avvocati.

Gli avvocati di Trump sottolineano anche l’assoluzione di Trump da parte del Senato a seguito della procedura di impeachment per il suo ruolo negli eventi che hanno portato all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, sostenendo che l’ex presidente non può affrontare un procedimento giudiziario separato per le stesse azioni.

Smith ha sostenuto che i tentativi di Trump di ribaltare le elezioni non erano collegati ai suoi doveri ufficiali di presidente e che il linguaggio della Costituzione sull’impeachment consente procedimenti penali separati anche se il presidente viene assolto.

Ad agosto, un gran giurì federale di Washington ha incriminato Trump con quattro accuse: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale, ostruzione e cospirazione contro il diritto di voto e il conteggio dei propri voti. Trump si è dichiarato non colpevole durante la sua udienza di citazione in giudizio.

Trump deve affrontare altri tre procedimenti penali, ma rimane il favorito nei sondaggi per la nomina repubblicana.