Ucraina. Shmyhal, solo grazie ai nostri soldati possiamo festeggiare il Natale. Cristo è nato! Lodiamolo!

AgenPress – “Per il secondo anno consecutivo gli ucraini festeggiano le vacanze di Natale in mezzo a una guerra su vasta scala. Ma grazie ai nostri soldati, gli ucraini festeggiano il Natale in Ucraina. In un’Ucraina libera, indipendente e indomabile”.

Lo ha detto il primo ministro Denys Shmyhal. Secondo il capo del governo, “non importa dove siamo stasera – in prima linea o nelle retrovie, a casa o temporaneamente fuori, con gli amici o con i fratelli, al tavolo della famiglia o nel turno di notte – siamo insieme .”

“Auguro che tutti sentano la gentilezza e il calore dell’indistruttibile unità del popolo ucraino. Possa il Natale di Cristo riempirci tutti di forza e ispirazione per azioni buone e coraggiose per il bene dei nostri vicini e dell’intera Ucraina. Cristo è nato ! Lodiamolo!”