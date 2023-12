Ucraina. Per la prima volta dal 1917, si celebra il Natale il 25 dicembre. Zelensky: difendiamo la nostra terra, la vita

AgenPress – “Per il secondo anno l’Ucraina ha imparato un’altra forma di Natale, un’altra dimensione. Questo è il Natale in tempi di guerra su vasta scala. Un Natale che ha un’atmosfera, un contesto e un sapore diversi”.

Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo discorso di Natale.

Per la prima volta dal 1917, l’Ucraina festeggia il Natale il 25 dicembre. Lo spostamento è molto più di un semplice cambio di data rispetto al tradizionale 7 gennaio, il Natale del calendario giuliano, utilizzato in Russia.

L’adozione del calendario gregoriano occidentale è anche un segno del continuo tentativo di Kiev di allinearsi con l’Europa. La maggior parte degli ucraini sono cristiani ortodossi e la Chiesa ha accettao da quest’anno di abbandonare il calendario giuliano seguito dalla Chiesa ortodossa russa.

“Milioni di ucraini oggi aspettano che la prima stella appaia nel cielo serale, annunciando l’arrivo del Natale. Una vacanza dalle mille sfumature. Una fantastica festa in chiesa. Una festa nazionale importante. Una vacanza in famiglia. Il Natale, da sempre amato dai bambini e atteso dagli adulti. Natale, che riempie i cuori di luce. Il Natale, che dà sempre speranza”, ha aggiunto Zelensky.

“Per il secondo anno ne abbiamo imparato un’altra forma, un’altra dimensione. Questo è il Natale in tempi di guerra su vasta scala. Un Natale con un mood, un contesto e un sapore diversi.

E una cena in famiglia a casa non è come al solito. Perché non tutti siamo a casa. E non tutti hanno una casa. Ed è diventato molto più importante non quali piatti ci sono in tavola, ma quali persone ci sono a tavola. E quanto è prezioso averli intorno.

Quanto è importante rimanere in contatto con coloro che non sono presenti e che ora difendono l’Ucraina. Che sollievo vedere un “doppio segno di spunta” sullo schermo che significa che il messaggio è stato consegnato e letto. Quanto è cruciale ottenere una risposta da loro.

Come sono cambiati i nostri doni, valori e tradizioni. Come oggi non si tratta tanto di come decoriamo le nostre case, ma piuttosto di come le proteggiamo e ripuliamo il caos, spazzando via il nemico dalla nostra casa. Come ci rallegriamo nel vedere la prima stella nel cielo della sera e non vedere in esso i missili nemici e gli “Shahed”.

Con quanta gioia e sonorità suonano le centinaia dei nostri canti natalizi e solo tre parole: “incursione aerea finita”.

Come sono cambiati i nostri desideri. Come sono cambiati i desideri dei bambini. Dal semplice e consueto “Vorrei che papà tornasse presto dal lavoro” al “Vorrei che papà tornasse”.

Per tutti i padri, mariti, fratelli, nonni che ritorneranno. Madri, mogli, sorelle. Per tornare vittorioso. Tutti coloro che si danno appuntamento la vigilia di Natale in trincea con le armi in mano, di fronte al nemico. Tutti i nostri guerrieri della luce. Angeli custodi dell’Ucraina, che ogni giorno ci dimostrano: prevarrà il bene, prevarrà la luce, bisogna avere uno spirito fermo e una fede forte. Coloro che dimostrano che i miracoli esistono. Ma dobbiamo crearli noi stessi, ottenerli noi stessi, rendere possibile l’impossibile.

Ogni giorno preghiamo per ciascuno di loro. Preghiamo per la fine della guerra. Preghiamo per la vittoria.

Lo faremo anche oggi. Ovunque siamo. Ovunque passiamo il Natale. Oggi tutti gli ucraini stanno insieme. Incontriamo tutti insieme il Natale. Nella stessa data, come un’unica grande famiglia, come un’unica nazione, come un unico Paese unito. E oggi la nostra preghiera comune sarà più forte che mai. La preghiera del popolo. Oggi unirà milioni di voci, più che mai. E risuonerà oggi senza una differenza oraria di due settimane. Risuonare insieme all’Europa e al mondo.

E questa è una preghiera unica. Per le persone, per la pace, per la giustizia, una preghiera per la vita. E oggi sarà ascoltato in diverse parti del mondo, proveniente dai cuori di persone diverse, in lingue diverse. E anche di denominazioni diverse. Perché questa è una preghiera per la vita, e non ha confini.

In tempi difficili, mentre difendiamo la nostra terra e le nostre anime, ci stiamo facendo strada verso la libertà. La via per acquisire un’indipendenza totale, anche spirituale. Libertà della nostra fede dall’ideologia della schiavitù. Da un culto che non ha nulla di umano o di sacro al suo interno. Uno che porta violenza, aggressività, odio. Uno che toglie sicurezza e pace, toglie terre e vite umane altrui. Eppure uno che verrà sconfitto. Con il potere della fede, il potere della verità, il potere della legge, il potere della giustizia, il potere della nostra Ucraina.

In questo momento mi trovo al Kyiv Pechersk Lavra. Maestoso. Iconico. Nostro.

Un simbolo millenario della storia ucraina, della nostra cultura, della religione, dell’Ortodossia e di tutta la cristianità orientale. Una prova della nostra incrollabile forza d’animo, resilienza, sfide difficili e capacità di superarle. Invariabilmente rinascere e crescere.

Nel corso della sua storia, questo luogo ha vissuto numerosi sconvolgimenti e difficoltà. Profanazione, profanazione, saccheggio. L’Orda, i nazisti, l’epoca sovietica. Questo posto è stato catturato, bruciato e distrutto. Ma nessuno è mai riuscito a distruggerlo completamente e per sempre. La Lavra ha sempre resistito per rinascere. E dopo ogni colpo, non solo si riprendeva, ma diventava sempre più grande e più forte. Perché era e rimane un luogo di potere per le persone. Una fonte di speranza e di spirito per la nostra gente. Per tutti coloro che credono. Nella vittoria della verità. La vittoria dell’Ucraina.

La vigilia di Natale è il momento delle notti più lunghe dell’anno. Ma domani la giornata comincia ad allungarsi, la luce comincia a prevalere. La luce sta diventando più forte. E passo dopo passo, giorno dopo giorno, l’oscurità si ritira.

E alla fine, l’oscurità perderà. Il male sarà sconfitto. Oggi, questo è il nostro obiettivo comune, il nostro sogno comune, e questo è lo scopo della nostra preghiera comune oggi. Per la nostra libertà. Per la nostra vittoria. Per la nostra Ucraina. Per il giorno in cui potremo riunirci tutti a casa in un anno sereno di sereno Natale. E dirsi l’un l’altro: “Cristo è nato!”

Cari ucraini! Estendo a tutti voi i miei auguri di Natale! Possa la luce della fede regnare nelle vostre anime, la luce della speranza riempire i vostri cuori e l’amore e la prosperità riempire le vostre case.

Come dicevano e cantavano i nostri antenati: “Il cielo e la terra portino frutti. Il cielo porti stelle e la terra porti fiori. Dio lo conceda!” E come diremo oggi: “Che la nostra Ucraina porti la vittoria e la pace. Dio glielo conceda!”

Congratulazioni, caro popolo ucraino! Cristo è nato! Lodiamolo!”.