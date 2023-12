Netanyahu. stiamo intensificando la guerra nella Striscia di Gaza. Combatteremo fino alla vittoria assoluta su Hamas

AgenPress – Le forze israeliane stanno “intensificando” le operazioni all’interno della Striscia di Gaza e continueranno a combattere fino a quando non verrà ottenuta la vittoria su Hamas. Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video rilasciata domenica.

“Cittadini di Israele, stiamo intensificando la guerra nella Striscia di Gaza. Continueremo a combattere fino alla vittoria assoluta su Hamas. Questo è l’unico modo per restituire i nostri ostaggi, eliminare Hamas e garantire che Gaza non costituirà più una minaccia per Israele. Ci vorrà tempo, ma siamo uniti: i soldati, il popolo e il governo. Siamo uniti e determinati a combattere fino alla fine”, ha detto.

Netanyahu ha parlato anche dei soldati israeliani uccisi durante le operazioni militari a Gaza.

“La guerra ha un prezzo, un prezzo molto alto nella vita dei nostri eroici soldati, e noi faremo di tutto per salvaguardare la vita dei nostri soldati. Tuttavia, c’è una cosa che non faremo: non ci fermeremo finché non raggiungeremo vittoria”.