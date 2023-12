Malagrotta, Barbera (PRC): “Verificare pista criminale su nuovo incendio”

AgenPress. “Si faccia piena luce su questo nuovo incendio che colpisce ancora una volta la discarica di Malagrotta, a Roma. Il sospetto è che dietro a questo nuovo incendio ci possa essere la mano della criminalità organizzata.

Il mercato dei traffici illegali dei rifiuti è diventato sempre più florido e non è un caso che negli ultimi anni si contino, in tutta Italia, quasi un centinaio di incendi all’anno negli impianti di recupero e trattamento rifiuti.

Spesso tali incendi sono dolosi e sono proprio legati alle attività delle ecomafie interessate ad evitare lo smaltimento regolare dei rifiuti o ad occultare la presenza di sostanze non autorizzate.

Non ci meraviglieremmo se anche questo incendio fosse legato a interessi criminali di questo tipo. Per questo motivo auspichiamo che la magistratura indaghi a fondo su tale vicenda.

Detto ciò, però non possiamo non chiederci cosa abbia fatto il Comune di Roma in questi mesi che ci separano dall’ultimo incendio alla discarica di Malagrotta, avvenuto solo 6 mesi fa, per prevenire questi fenomeni, dolosi o meno.

E’ evidente che l’eventuale dolo non giustificherebbe la mancata assunzione di misure adeguate per prevenire questo tipo di incidenti”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.