Israele. Sara Netanyahu chiede a Papa Francesco di intervenire per liberare gli ostaggi nelle mani di Hamas

AgenPress – Sara Netanyahu ha invitato Papa Francesco a esercitare un’influenza su Hamas e a sollecitare l’organizzazione terroristica a rilasciare gli ostaggi a Gaza.

La lettera è stata inviata dopo aver fatto appello a 33 leader donne in tutto il mondo, tra cui la First Lady Jill Biden, nelle settimane precedenti.

Ha detto al Papa che scriveva non solo come moglie del primo ministro Benjamin Netanyahu, ma come madre e donna. Ha ricordato al Papa le atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre, che hanno comportato lo stupro e la mutilazione di uomini, donne e bambini, oltre alla presa in ostaggio di oltre 240 persone.

“Settantotto giorni dopo le atrocità, Hamas tiene ancora in ostaggio 129 uomini, donne e bambini”, ha scritto. “Molti di loro sono feriti e malati. Soffrono la fame e ad alcuni vengono negate le medicine di base di cui hanno bisogno per sopravvivere”.

Ha poi citato il caso della 25enne Noa Argamani, rapita dal festival musicale Nova. Netanyahu ha osservato che la madre di Argamani sta combattendo contro un cancro al cervello allo stadio 4.

“Santità, chiedo il suo intervento personale in questa questione”, ha detto la moglie del primo ministro. “Per favore usate la vostra influenza per chiedere il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi senza indugio.”

Sara Netanyahu ha anche chiesto al Papa di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare tutti gli ostaggi e a consegnare loro medicinali vitali .

“Finora la Croce Rossa non è riuscita a insistere su questi risultati. Il tuo intervento potrebbe far pendere l’ago della bilancia e salvare vite preziose”.

La scorsa settimana Papa Francesco è stato criticato da diversi eminenti rabbini dopo aver insinuato che Israele stesse usando il “terrorismo” a Gaza. Ha commentato dopo che, secondo quanto riferito, due donne nel cortile della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia a Gaza City sono state uccise da cecchini israeliani.

“Continuo a ricevere notizie molto gravi e dolorose da Gaza”, ha detto il Papa. “I civili disarmati sono oggetto di bombardamenti e sparatorie. E questo è avvenuto anche all’interno del complesso parrocchiale della Sacra Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma suore, famiglie, bambini, persone malate o disabili”.

In un post su X, ha chiesto preghiere e “aiuti tangibili” per la popolazione di Gaza. “Non vogliamo lasciarli soli”, ha detto il Papa.