Taiwan. Segnalata intensa attività militare cinese con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali

AgenPress – Taiwan ha riferito sabato di aerei e navi da guerra cinesi attorno all’isola, compresi aerei che attraversavano la sensibile linea mediana dello Stretto di Taiwan, mentre Pechino continua le attività militari a tre settimane dal voto di Taiwan.

Taiwan, governata democraticamente, che la Cina rivendica come proprio territorio, si lamenta da quattro anni delle regolari pattuglie ed esercitazioni militari cinesi vicino all’isola.

È in corso la campagna per le elezioni presidenziali e parlamentari di Taiwan del 13 gennaio. I rapporti con la Cina sono uno dei principali punti di contesa.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver rilevato dalle 13:30 (05:30 GMT) di sabato caccia J-10, J-11 e J-16 nonché aerei di allarme rapido operanti nello spazio aereo a nord, centro e sud-ovest di Taiwan.

Dieci aerei hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, o aree vicine, collaborando con navi da guerra cinesi per effettuare “pattuglie congiunte di prontezza al combattimento”, ha detto il ministero.

La linea mediana un tempo fungeva da barriera non ufficiale tra le due parti, ma ora gli aerei cinesi la sorvolano regolarmente.

Taiwan ha inviato le proprie forze per monitorare, ha detto il ministero.

La Cina non ha commentato la sua recente ondata di attività militari vicino a Taiwan. In precedenza li aveva descritti come volti a prevenire la “collusione” tra i separatisti di Taiwan e gli Stati Uniti e a proteggere l’integrità territoriale della Cina.

Il governo di Taiwan, che ha ripetutamente offerto colloqui con la Cina, respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino e afferma che solo il popolo dell’isola può decidere del proprio futuro.

Lai Ching-te del Partito Democratico Progressista, che Pechino ha denunciato come separatista, è il favorito per diventare il prossimo presidente di Taiwan, secondo i sondaggi d’opinione.

Il principale partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, sostiene tradizionalmente stretti legami con Pechino e si è impegnato a riaprire il dialogo con la Cina in caso di vittoria delle elezioni. Ma anche questo afferma anche che il popolo di Taiwan è l’unico che può decidere del proprio futuro.