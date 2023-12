Russia. Yekaterina Duntsova esclusa dalle presidenziali contro il dittatore Putin. “Errori nella domanda di candidatura”

AgenPress – All’ex giornalista televisiva Yekaterina Duntsova è stato impedito di candidarsi contro il presidente russo Vladimir Putin nelle elezioni che si terranno l’anno prossimo. La sua campagna afferma che le è stato impedito di presentarsi alle urne a causa di “errori” nella sua domanda di registrazione come candidata.

Yekaterina Duntsova aveva presentato domanda alla commissione elettorale solo tre giorni prima per essere registrata come candidata. La televisione russa ha riferito che la commissione elettorale del paese ha citato “errori nei documenti” presentati da Ekaterina Duntsova.

Ekaterina Duntsova intendeva candidarsi con l’obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina e liberare i prigionieri politici.

Il canale di notizie russo ha mostrato una riunione della commissione elettorale centrale nella quale i suoi membri hanno votato all’unanimità per non accogliere la candidatura di Ekaterina Duntsova.

“Perché ho preso questa decisione? Amo il nostro Paese, voglio che la Russia sia uno stato fiorente, democratico e pacifico. Ma in questo momento il nostro Paese si sta muovendo in una direzione completamente diversa. Capisco che molti in questo momento vogliano aspettare… ma bisogna agire… Almeno provarci! Proviamo a vincere queste “elezioni”!

La quarantenne è una madre single di tre figli senza alcuna esperienza precedente nella politica a livello federale russo.

Riguardo alla sua mancanza di esperienza, Yekaterina Duntsova ha dichiarato al Mosca Times: “Io sono diversa in quanto sono più immersa nel discorso politico locale, nelle [questioni di] governance locale. Per me è importante vivere come la maggior parte delle persone in questo paese. Tutte le loro preoccupazioni, i loro problemi mi sono vicini e cari”.

La squadra di Ekaterina Duntsova aveva già temuto che la sua candidatura avrebbe fatto creato problemi. In precedenza aveva detto: “Comprendiamo perfettamente cosa potrebbe accadere. Se non riusciamo a riunirci al primo tentativo, proveremo una seconda volta e così via.”

Nella sua campagna, ha espresso fiducia prima di dire: “Ho già diverse persone che mi hanno detto che sono pronte ad aiutarmi a stabilire sedi centrali in varie città… Una delle prime sono state persone di Krasnoyarsk, la città in cui sono nata, e io ne sono particolarmente felice”.