AgenPress – Vladimir Putin avrebbe detto a porte chiuse che la Russia sarebbe disposta a un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte. Lo ha riferito il New York Times in base alle sue fonti.

Il cessate il fuoco auspicato da Putin significherebbe che la Russia manterrebbe i territori che occupa illegalmente in Ucraina, dove la popolazione è soggetta a rapimenti ed esecuzioni sommarie.

“È davvero disposto a fermarsi alle posizioni attuali”, ha detto al New York Times un ex alto funzionario russo. “Non è disposto a ritirarsi di un metro”, ha aggiunto l’ex funzionario.

Il New York Times ha scritto che alcuni funzionari americani affermano che la presunta volontà di Putin di porre fine alla guerra, costata la vita a decine di migliaia di persone, potrebbe essere un tentativo di influenzare le opinioni e “non riflette la genuina volontà” di porre fine alla guerra.

L’Ucraina ha presentato la sua “formula di pace” in 10 punti nel novembre 2022. Uno dei punti chiave come precondizione per l’avvio dei colloqui di pace è il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino, comprese le regioni annesse illegalmente dalla Russia nel 2022.

I funzionari russi hanno precedentemente ribadito che questo sarebbe considerato un fallimento per qualsiasi negoziato.

Secondo l’articolo del New York Times, Putin avrebbe anche inviato le antenne per un accordo di cessate il fuoco nell’autunno del 2022 dopo che le forze ucraine avevano liberato l’oblast di Kharkiv, secondo funzionari americani, indicando che era soddisfatto del territorio conquistato dalla Russia e pronto per un armistizio.

I segnali sono arrivati ​​attraverso molteplici canali, anche attraverso governi stranieri con legami sia con gli Stati Uniti che con la Russia. Secondo quanto riferito, emissari russi non ufficiali hanno parlato con gli interlocutori dei contorni di un potenziale accordo.

“Putin e l’esercito russo non vogliono aumentare ulteriormente le loro capacità”, ha detto al New York Times un funzionario internazionale non divulgato.

Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha detto che la Russia è pronta ai colloqui, ma solo per “il raggiungimento dei propri obiettivi”.

Non c’è motivo di avviare negoziati di pace con l’Ucraina in questo momento, aveva detto in precedenza Peskov ai giornalisti il ​​20 dicembre.

La prospettiva di negoziati di pace, compreso lo scambio di territori in cambio di pace o altre concessioni significative, è ampiamente impopolare tra la popolazione ucraina.

Un sondaggio pubblicato nel dicembre 2023 ha rilevato che il 74% degli ucraini era contrario a tali concessioni territoriali con la Russia in cambio della pace.

Anche i leader ucraini e occidentali hanno ripetutamente affermato di non credere che la Russia sia interessata a negoziati di pace in buona fede.