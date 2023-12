Cuba. Approvata l’eutanasia. Riconosciuto il diritto delle persone ad accedere a una morte dignitosa

AgenPress – Cuba è diventato il secondo paese dell’America Latina e dei Caraibi ad autorizzare l’eutanasia, dopo la Colombia.

L’Assemblea nazionale del paese a guida comunista ha approvato la misura come parte della legislazione che aggiorna il quadro giuridico della nazione per il suo sistema sanitario universale e gratuito.

Un articolo di questa nuova legislazione, che non entrerà in vigore finché il legislatore non approverà i regolamenti per la sua applicazione, ” riconosce il diritto delle persone ad accedere a una morte dignitosa, attraverso l’esercizio di determinazioni di fine vita, che possono includere la limitazione dello sforzo terapeutico, delle cure continue o palliative e delle procedure valide che mettono fine alla vita “, come stabilisce il testo approvato all’unanimità nella sessione plenaria dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

Questa procedura sarà rivolta “a persone affette da malattie cronico-degenerative e irreversibili, con sofferenze intrattabili, che si trovano nella fase di agonia o terminale della vita o che hanno subito lesioni che le pongono in tale condizione”.

“L’applicazione di procedure valide che mettono fine alla vita di una persona” sarà “disciplinata da una legge specifica in materia”, che il Ministero della Salute dovrà proporre quando “si creeranno le condizioni” nel Paese, aggiunge la legge.

Per il presidente della Società cubana di diritto civile e di famiglia, Leonardo Pérez Gallardo, questa norma “legittima un diritto che era stato rivendicato” nei dibattiti precedenti all’approvazione nel 2022 del Codice della Famiglia, una legislazione avanzata che prevedeva il matrimonio paritario. e maternità surrogata.

In America Latina, solo la Colombia ha depenalizzato l’eutanasia. I parlamenti di Ecuador, Uruguay e Cile stanno discutendo progetti in tal senso, mentre in Messico esiste la cosiddetta legge della “buona morte”, che autorizza il malato o la sua famiglia a chiedere che la vita non venga prolungata con mezzi artificiali.

La nuova legge sanitaria, che sostituisce quella in vigore dal 1983, prevede nuove disposizioni per il trapianto di organi, tessuti e cellule e mantiene il diritto all’interruzione di gravidanza, nonché le tecniche di riproduzione assistita.

L’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito, osteggiati dalla maggior parte delle religioni, scatenano enormi polemiche in tutto il mondo dove solo una manciata di paesi consente la pratica e alcuni la equiparano all’omicidio.

La Chiesa cattolica romana cubana non è stata immediatamente disponibile per un commento.

Presso l’Istituto di Oncologia e Radiobiologia dell’Avana, il principale centro oncologico del paese, il dottor Alberto Roque, master in bioetica, ha accolto con favore la misura e ha affermato che costituisce “il quadro giuridico per la futura eutanasia in qualsiasi sua forma, cioè attiva eutanasia o suicidio assistito”.

Anche Svizzera, Paesi Bassi, Lussemburgo, Canada, Australia, Spagna, Germania, Nuova Zelanda e alcuni stati degli Stati Uniti consentono l’eutanasia e, in alcuni di questi paesi, il suicidio medicalmente assistito in cui vi è grande sofferenza ma nessuna malattia terminale.