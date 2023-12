Usa. Corte Suprema boccia richiesta esame rapido immunità Trump nel caso di interferenza elettorale federale

AgenPress – La Corte Suprema ha dichiarato che non deciderà immediatamente la questione chiave se Donald Trump abbia un’ampia immunità per le azioni intraprese come presidente per contestare la sua sconfitta elettorale nel 2020.

La Corte ha negato senza commenti la richiesta del procuratore speciale Jack Smith che chiedeva ai giudici di aggirare il normale processo della corte d’appello e decidere rapidamente la questione, che incombe sull’accusa di Trump a Washington per le accuse di interferenza elettorale.

Se Trump dovesse vincere su questa questione fondamentale, le accuse verrebbero respinte. Se perde, il procedimento legale in tribunale continuerà, con Trump che avrà altre questioni su cui potrebbe presentare ricorso.

A seguito del rifiuto della corte di intervenire, la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia prenderà per prima la questione; è prevista l’udienza orale il 9 gennaio.

Una volta che il tribunale si sarà pronunciato, la Corte Suprema potrebbe decidere rapidamente se accogliere il caso.

Chiedendo alla corte di intervenire tempestivamente, Smith ha affermato che il caso “presenta una questione fondamentale al cuore della nostra democrazia: se un ex presidente sia assolutamente immune da procedimenti giudiziari federali per crimini commessi mentre era in carica”.

Gli avvocati di Trump hanno sostenuto nelle carte del tribunale che Smith non aveva fornito “alcuna ragione convincente” per cui la Corte Suprema avrebbe dovuto intervenire immediatamente prima della corte d’appello.

Il 7 dicembre, il giudice distrettuale statunitense Tanya Chutkan con sede a Washington ha negato la mozione di Trump di respingere la sua accusa per motivi costituzionali e di immunità presidenziale. Il caso è sospeso mentre Trump fa appello contro la decisione.

Gli avvocati di Trump sostengono che il suo ruolo nel mettere in discussione il risultato delle elezioni rientrava nel “perimetro esterno” delle sue responsabilità ufficiali come presidente, citando una sentenza della Corte Suprema del 1982 sull’immunità presidenziale. Pertanto, secondo i precedenti della Corte Suprema, Trump è immune da procedimenti giudiziari, dicono i suoi avvocati.

Dicono anche che l’assoluzione di Trump da parte del Senato a seguito della procedura di impeachment per il suo ruolo negli eventi che hanno portato all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti significa che non può essere perseguito separatamente per le stesse azioni.

Smith sostiene che il ruolo di Trump nel tentativo di ribaltare le elezioni non era legato alle sue responsabilità ufficiali come presidente e che il linguaggio della Costituzione sull’impeachment consente procedimenti penali separati anche se il presidente viene assolto.

Ad agosto, un gran giurì federale a Washington ha incriminato Trump con quattro accuse: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale, ostruzione e cospirazione contro il diritto di voto e il conteggio dei propri voti. Trump si è dichiarato non colpevole .

Il caso di interferenza elettorale è uno dei quattro procedimenti penali che Trump dovrà affrontare in vista della stagione delle elezioni presidenziali del 2024, in cui è in prima fila nei sondaggi per la nomina repubblicana.

La decisione della Corte Suprema di non esaminare in via rapida il nodo dell’immunità di Trump rappresenta una vittoria per l’ex presidente, che aveva chiesto ai saggi di non accelerare l’esame. Senza spiegazione e senza dissensi pubblici, la Corte Suprema ha indicato che lascerà alle corti di appello guardare la questione per prime. Il mancato intervento in tempi rapidi rischia di far slittare i processi a carico di Trump con conseguenze anche sulla campagna elettorale. Smith chiedendo alla Corte Suprema di accelerare l’esame aveva legato il caso Trump a quello di Richard Nixon del 1974, quando l’allora presidente fu costretto su decisione dei saggi a consegnare informazioni della Casa Bianca da usare nel processo per il Watergate.