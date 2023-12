Ucraina. Abbattuti 3 aerei supersonici Su-34 russi. Zelensky, è la nostra risposta a ogni assassino russo

AgenPress – L’Ucraina ha abbattuto tre aerei cacciabombardieri supersonici Su-34 russi sul fronte meridionale. Lo ha annunciato il comandante dell’aeronautica militare Mykola Oleshchuk.

Il Su-34 può effettuare attacchi aerei su obiettivi fino a 600 miglia di distanza trasportando 12 tonnellate di bombe e missili.

“La caccia a loro è durata per un lungo periodo di tempo”, ha detto alla radio ucraina il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, Oleksii Danilov. “Questi aerei hanno interferito e creato pericolo per i nostri soldati.”

“Mi congratulo sinceramente con tutti coloro che hanno preso parte a questo. Un risultato perfetto”, ha detto Danilov.

Radio Svoboda ha riferito che mentre l’Ucraina non ha rivelato esattamente dove gli aerei sono stati abbattuti, i canali di telegrammi militari russi hanno affermato che sono stati abbattuti vicino a Krynky, nell’oblast di Kherson occupata dai russi.

Il villaggio si trova sulla sponda meridionale del fiume Dnipro, che fa parte della linea del fronte.

“Si tratta di uno degli aerei più nuovi in ​​servizio con l’esercito russo” e vengono utilizzati per effettuare attacchi aerei con bombe e missili, ha detto in onda il portavoce dell’aeronautica Yurii Ihnat .

Secondo Ihnat, un Su-34 non è stato incluso nelle statistiche delle perdite russe da molto tempo, e ciascuno di essi costa “almeno 50 milioni di dollari”.

Si sono verificati numerosi incidenti che hanno coinvolto gli aerei sul territorio russo dall’inizio dell’invasione su vasta scala. Sei persone sono state uccise nell’ottobre 2022 quando un Su-34 si è schiantato contro un edificio residenziale nella città di Yeysk, Krasnodar Krai, uccidendo sei persone.

Un Su-34 ha sparato accidentalmente le sue munizioni sulla città russa di Belgorod nell’aprile 2023, danneggiando edifici e ferendo due persone. A settembre, i media statali russi hanno riferito che un Su-34 si è schiantato a Voronezh.

Volodymyr Zelensky si è detto “grato” nei confronti dei “soldati che hanno distrutto tre” caccia Su-34 russi nel Kherson, nella parte meridionale del Paese. “Questo è il risultato della nostra aeronautica e della brigata missilistica di difesa aerea di Odessa” ha aggiunto Zelensky. “Che ogni pilota russo sappia esattamente quale sarà la nostra risposta a ogni assassino russo: nessuno di loro resterà impunito” ha concluso il presidente ucraino.