Onu. Hamas boccia la risoluzione su Gaza, non parla di fermare la guerra contro il popolo palestinese

AgenPress – Hamas ha affermato che la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Gaza è “un passo insufficiente”, dato che non include una risoluzione internazionale per fermare la guerra.

In una dichiarazione pubblicata sul suo sito ufficiale, Hamas ha affermato che la risoluzione dell’ONU “non soddisfa i requisiti della situazione catastrofica” creata da Israele, “soprattutto perché non include una risoluzione internazionale per fermare la guerra genocida condotta dall’entità terroristica di occupazione contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza.”

Hamas ha ripetutamente chiesto a Israele di porre fine alla sua operazione militare a Gaza.

Hamas ha criticato anche la posizione degli Stati Uniti, che si sono astenuti dal voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

“Negli ultimi cinque giorni, l’amministrazione americana ha lavorato duramente per svuotare questa risoluzione della sua essenza e presentarla con questa formula debole”, si legge nella nota.

“È dovere del Consiglio di Sicurezza dell’ONU obbligare l’occupazione a portare aiuti in quantità sufficienti in tutte le aree della Striscia di Gaza, in particolare nelle aree della parte settentrionale della Striscia”, ha aggiunto Hamas, sostenendo che Israele ha causato “massacri quotidiani” nel nord di Gaza e ha creato condizioni di fame.

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata venerdì arriva dopo i rapporti del ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas, secondo cui oltre 20.000 persone sono state uccise a Gaza dall’esercito israeliano dal 7 ottobre.

Allo stesso tempo, un nuovo rapporto del Programma alimentare mondiale e di altre agenzie delle Nazioni Unite rivela che più di una famiglia su quattro a Gaza attualmente affronta la fame estrema. Il rapporto avverte di una carestia imminente se il conflitto persiste.