Israele. Kibbutz Nir Oz: “ucciso Gadi Haggai ostaggio a Gaza. Sua moglie ancora nelle mani di Hamas

AgenPress – Il Kibbutz Nir Oz, una delle comunità più colpite dalla furia di Hamas del 7 ottobre in cui 1.200 persone sono state massacrate nel sud di Israele, ha annunciato che Gadi Haggai, 73 anni, è stato assassinato e che sua moglie, la 70enne Judi Weinstein, rimane in ostaggio a Gaza. Si ritiene che Weinstein sia stato ferito durante l’assalto.

“Gadi era un uomo pieno di umorismo che sapeva come far ridere chi lo circondava. Un musicista nell’animo, un flautista di talento, ha suonato nell’orchestra dell’IDF ed è stato coinvolto nella musica per tutta la sua vita”, ha detto in un comunicato il Forum delle famiglie degli ostaggi e delle persone scomparse, aggiungendo che la famiglia di Aggeo aveva chiesto rispetto della privacy.

Si presume che Gadi Haggai sia stato rapito il giorno in cui Hamas ha lanciato i suoi attacchi contro Israele dopo essere scomparso dal Kibbutz Nir Oz dove viveva con sua moglie Judith.

Gadi era padre di quattro figli e nonno di sette, e sua moglie Judy Weinstein, 70 anni, è ferita ed è ancora tenuta prigioniera da Hamas.

Il kibbutz affermava che Gadi era “una persona acuta, un musicista di talento dall’età di tre anni, uno chef e un seguace di una sana dieta vegana. Un musicista nel cuore, un flautista di talento, ha suonato nell’orchestra IDF ed è stato coinvolto nella musica per tutta la sua vita.”

Tuttavia, il Kibbutz ha ora affermato che in realtà è stato ucciso prima che il suo corpo fosse portato a Gaza, dove secondo quanto riferito si trova.

Aggeo era uscito a fare una passeggiata il 7 ottobre con sua moglie quando è stato “gravemente ferito”, secondo il Forum delle famiglie delle persone scomparse. La loro figlia, Iris, ha sentito in una telefonata che si nascondevano e che Gadi era ferita e in seguito ha perso i contatti con loro. I due avevano incontrato una squadra terroristica il 7, che aveva sparato contro di loro e li aveva portati a Gaza, Walla.