I Paesi Bassi consegneranno 18 F-16 all’Ucraina. Rutte, sostegno contro l’aggressione russa

AgenPress – I Paesi Bassi consegneranno 18 aerei F-16 all’Ucraina, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, dopo una telefonata con il primo ministro olandese Mark Rutte.

I Paesi Bassi e la Danimarca hanno aperto la strada nell’estate del 2023 alla formazione di una coalizione internazionale che addestrerebbe i piloti ucraini a pilotare jet F-16.

Un centro di addestramento per piloti F-16 ucraini è stato ufficialmente aperto in Romania il 13 novembre, in seguito alla notizia che i programmi di addestramento erano iniziati in Danimarca e negli Stati Uniti. All’inizio di novembre, il Ministero della Difesa olandese aveva dichiarato che avrebbe inviato fino a 18 F-16 in Romania esclusivamente a scopo formativo.

Rutte ha detto su X di aver “informato il presidente Zelenskyj della decisione del nostro governo di preparare i primi 18 aerei da caccia F-16 da consegnare all’Ucraina.

“Oltre al permesso di esportazione, prima che la consegna possa avvenire, devono essere soddisfatti anche una serie di altri criteri, compresi i requisiti per il personale e le infrastrutture.”

“Questa decisione conferma l’impegno costante dei Paesi Bassi nel fornire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per rispondere all’aggressione russa in corso”, ha affermato Rutte.

Il 22 novembre si sono tenute le elezioni generali nei Paesi Bassi , che hanno visto una sorpresa per il candidato euroscettico e di estrema destra Geert Wilders. Rutte rimarrà primo ministro fino alla formazione di un nuovo governo di coalizione.

Zelenskyj ha postato su X ringraziando il governo olandese per “la sua decisione di iniziare a preparare i primi 18 jet F-16 per la loro consegna in Ucraina”.

Altri jet potrebbero essere consegnati in un secondo momento, ha detto un portavoce del ministero della Difesa olandese all’emittente pubblica olandese NOS.

Il ministro della Difesa olandese Kasja Ollongren ha affermato che poiché l’aeronautica militare è in procinto di passare agli F-35, “alla fine non voleremo più comunque con gli F-16”.

Si prevede che i primi piloti ucraini completeranno l’addestramento sugli F-16 entro la fine del 2023 e saranno in grado di pilotare gli aerei in Ucraina entro la primavera o l’estate del 2024.

Danimarca, Paesi Bassi , Norvegia e Belgio hanno concordato di fornire i propri aerei F-16 per rafforzare l’aeronautica militare ucraina.