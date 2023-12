Verini (PD): “Ma quale star internazionale, Meloni conta poco in Europa”

AgenPress. “L’accordo sul patto di stabilità è inevitabile ma rischia di penalizzare fortemente l’Italia, che in questo momento non è autorevole in Europa”.

Lo ha dichiarato Walter Verini, senatore del PD, intervenuto a “Il Timone”, programma condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Radio Giornale Radio.

“Altro che star internazionale, la Meloni ha mostrato muscoli che non ha: in Europa conta poco, per le sue posizioni e per l’isolamento internazionale a cui il nostro Paese è sottoposto da questo governo – ha aggiunto Verini –.

Era chiaro che il patto franco-tedesco avrebbe riguardato tantissimi altri paesi. Giorgetti ha parlato per ultimo, il suo era il 27esimo intervento, come se sperasse che prima di lui qualche altro Paese mettesse il veto, cosa che la Meloni aveva adombrato fino a qualche giorno prima”.