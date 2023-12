Truffe online. A dicembre numeri in aumento: “Oltre 100mila italiani raggirati ogni anno”

AgenPress. “Le truffe finanziarie sono un fenomeno molto sottovalutato, in continuo aumento: abbiamo stimato che più di 100mila persone vengono raggirate ogni anno e che dicembre è un mese dove le truffe online sono ancora più diffuse”.

Lo ha dichiarato Daniele Pistolesi, presidente e fondatore dell’associazione AFUE, intervenuto a “Fuffa uguale… Truffa!”, la rubrica di Radio Giornale Radio all’interno di “Next Economy”, programma condotto dal direttore editoriale Manuela Donghi.

“Bisogna stare molto attenti quando vengono proposti facili guadagni tramite mail, messaggi o telefonate. Si tratta quasi sempre di raggiri, perché come dice anche la sigla di questa rubrica: se è troppo bello, significa che non è vero – ha aggiunto Pistolesi –. Come difendersi? Non aprire mai i link che si ricevono via sms o via mail, e se si riceve una chiamata da un numero fisso, non rispondere e provare a richiamare: se il numero non è attivo in entrata, è il primo segnale di una possibile truffa”.

“Qualche anno fa, in piena pandemia, in un momento di fragilità psicologica, sono stata truffata da un gruppo di persone – la testimonianza di un’ascoltatrice intervenuta a Radio Giornale Radio –. Hanno conquistato la mia fiducia, poi hanno approfittano delle mie debolezze e mi hanno manipolata promettendo di migliorare la mia situazione finanziaria. Ho dato loro circa 6.500 euro per fare degli investimenti, soldi che ovviamente non sono più tornati indietro. Altre persone che conosco hanno perso anche 30-50mila euro”.