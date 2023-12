Rinaldi (Lega), Italia dice no al Mes, vince linea Lega a difesa italiani

AgenPress. “Il Parlamento è sovrano e oggi ha respinto il Mes, uno strumento legato a un’altra epoca che non avrebbe portato alcun beneficio al Paese, ma solo condizionalità, ricatti e cessioni di sovranità a Bruxelles, tutto sulle spalle degli italiani e delle future generazioni.

Questa è un’ottima notizia per il Paese: una battaglia della Lega che va avanti con coerenza da dodici anni giunge finalmente a conclusione, a difesa di imprese, lavoratori e famiglie. Un segnale importante, che accantona una volta per tutte un dibattito anacronistico: in Italia finalmente c’è un governo che non piega la testa”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ.