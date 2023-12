Mes. Schlein, governo spaccato, danno a credibilità del Paese. Meloni doveva dire che con ratifica non si attiva

AgenPress – “Sulla ratifica del Mes si è spaccato il governo e la maggioranza a dimostrazione di un europeismo di facciata da parte di alcuni della maggioranza, ma soprattutto del danno alla credibilità del Paese. Avevano detto che avrebbero utilizzato il Mes sul patto di stabilità e invece succede che si sono smascherati da soli: ieri hanno accettato a testa bassa un accordo fatto da Francia e Germania e oggi confessano con questo voto sul Mes – che non è mai entrato nella trattativa – di essere stati sconfitti ieri sul Patto, ma il messaggio ritorsivo danneggia il Paese”.

Lo afferma Elly Schlein, segretaria del Pd commentando la bocciatura della ratifica del Mes.

“Come abbiamo ribadito molte volte Giorgia Meloni avrebbe dovuto saper spiegare la ratifica di un trattato e la richiesta di utilizzo dello strumento previsto da quel trattato. Nessuno aveva messo in discussione che non si stesse chiedendo l’attivazione del Mes in Italia, ma perchè impedire a tutto il resto di Europa di andare avanti sulle modifiche concordate. Ancora una volta abbiamo visto l’inconsistenza e l’incapacitaà di questo governo e la tendenza a non raccontare la verità al Paese. Abbiamo visto tanta sciatteria, hanno perso ieri in quel negoziato e con quella bruciante umiliante hanno pensato di fare una ritorsione su un questione completamente diversa su cui tutto il resto dei Paesi stavano aspettando”.