Mes. Salvini, abbiamo evitato una fregatura per l’Italia. Visto che non ci serve possiamo anche chiederli indietro questi soldi

AgenPress – “Il no al Mes non è solo una vittoria per la Lega ma per l’Italia e gli italiani. Dire sì al Mes avrebbe voluto significare che un pensionato, un precario, un disoccupato, un operaio avrebbe dovuto mettere dei soldi per salvare una banca tedesca. Conveniva ai tedeschi, non agli italiani. Sono contento che anche in questo caso la Lega abbia dimostrato coerenza e competenza, visto che da più di 10 anni sosteniamo questa tesi. Il Parlamento che è sovrano oggi ha detto definitivamente no a quello che era una fregatura per l’Italia”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una iniziativa a Montecatini Terme (Pistoia).

“Tutti dicono che il Mes non serviva. Gli altri lo hanno votato, se una cosa non serve io non la voto. Anzi, siccome l’Italia ha messo dei soldi in questo istituto, visto che non ci serve possiamo anche chiederli indietro questi soldi”.

“No, nulla, mi sembra invece che si sia divisa l’opposizione, con il Pd che vota a favore e M5s contro. Dall’Europa mi aspetto risposte, visto che gli italiani la pagano l’Europa, soprattutto in termini di sicurezza, di lavoro e di immigrazione”.

Salvini è intervenuto a Montecatini Terme (Pistoia) a margine della presentazione dei lavori di riqualificazione della stazione di Montecatini-Monsummano Terme da parte di Rete Ferroviaria Italiana.