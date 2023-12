Il mondo del calcio con Lega serie A scende in campo per l’Unicef

In occasione della 17a Giornata di Campionato la Lega Serie A sostiene la campagna dell’UNICEF contro la malnutrizione infantile con numero solidale 45525

AgenPress. Il mondo del calcio scende ancora una volta a fianco dell’UNICEF e dei bambini più vulnerabili: in occasione della 17a Giornata di campionato la Lega Serie A sosterrà in tutti gli stadi e nella comunicazione la campagna UNICEF di raccolta fondi con numero solidale 45525, per curare e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione e dalle emergenze. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

Lo slogan della giornata sarà: “SALVA I BAMBINI MALNUTRITI, DONA ORA AL 45525 O SU UNICEF.IT”.

Secondo l’UNICEF, nel mondo sono oltre 148 milioni i bambini colpiti da malnutrizione cronica, ovvero più del 22% dei bambini sotto i 5 anni a livello globale. Altri 45 milioni sono colpiti da malnutrizione acuta, di cui 13,7 milioni sono colpiti in forma grave, e rischiano di morire se non ricevono cure immediate. In alcuni paesi, il peso della malnutrizione si somma a quello delle emergenze causate da catastrofi naturali e conflitti.

L’UNICEF ringrazia la Lega Serie A per il sostegno alla campagna di raccolta fondi e per aver condiviso spazi di comunicazione negli stadi con l’invito a donare al 45525 o sul sito www.unicef.it

Per aiutare i bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, è possibile donare tramite il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa: