Vanessa Ballan, 26 anni, uccisa a coltellate: era incinta del secondo figlio. Arrestato l’assassino

AgenPress – Vanessa Ballan, 26 anni e incinta di pochi mesi è stata accoltellata e uccisa sulla porta di casa. Il delitto è avvenuto in via Fornasette, a Spineda, frazione di Riese Pio X. (Lombardia). Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal 118 dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa: la ragazza è stata uccisa con diversi fendenti. Sulle mani della donna sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come abbia provato disperatamente a salvarsi dalla furia dell’omicida. Il compagno della donna è stato sentito dai carabinieri: i due vivevano insieme, nella villetta a schiera in foto.

Ad ucciderla Bujar Fandaj, 41 anni, cittadino kosovaro residente ad Altivole (Treviso). Individuato nella tarda serata di ieri dai carabinieri a poca distanza dalla sua residenza, Fandaj è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato e poco fa condotto in carcere a Treviso dai militari dell’Arma. L’uomo non ha reso dichiarazioni.

Vanessa Ballan era mamma di un bimbo di 5 anni che va all’asilo e aspettava un secondo figlio dal marito Nicola Scapinello col quale era sposata dal 2013. L’uomo non era in casa al momento dei fatti, ma è riuscita a dare l’allarme insieme ad un vicino che si è accorto di quello che era accaduto, come confermato dal comandante dei carabinieri del gruppo di Treviso Massimo Ribaudo.

L’aggressione è stata fulminea e i colpi di coltello hanno raggiunto la ragazza in varie parti del corpo. Poi l’aggressore l’ha lasciata all’entrata di casa in un lago di sangue ed è scappato. Il killer sarebbe un cliente del supermercato dove lavorava la donna. Lei lo conosceva e lo aveva denunciato per stalking in passato.