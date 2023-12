Radicali. Governo si occupi di Navalny, revochi onorificenze a uomini di Putin ed emani il Codice dei crimini internazionali

“Innanzitutto, l’emergenza Navalny: da due settimane non si hanno più notizie del principale oppositore di Putin, che stava scontando una pena di 30 anni di carcere nella colonia penale a regime severo IK-6 della regione di Vladimir, a circa 230 km da Mosca. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato il 15 dicembre scorso che “non abbiamo la capacità, il diritto o il desiderio di tenere traccia dei destini dei prigionieri che stanno scontando una sentenza emessa da un tribunale”. Radicali Italiani chiede al governo italiano, attraverso la nostra ambasciata a Mosca, di verificare quello che il governo russo non vuole fare: dov’è Navalny?

Dulcis in fundo, il governo italiano deve ancora emanare il Codice dei crimini internazionali, previsto dalla Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1999, entrato in vigore nel 2002. Vent’anni di ritardo non bastano? Il ministro Nordio aveva dichiarato in Senato a inizio anno che il Codice sarebbe entrato in vigore a fine 2023: chi l’ha visto?”.