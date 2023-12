Igor Salikov, ex ufficiale del Gruppo Wagner, vuole testimoniare sui crimini di guerra commessi dai soldati russi in Ucraina

AgenPress. Un ex ufficiale del Gruppo Wagner, Igor Salikov, vuole testimoniare davanti alla Corte penale internazionale sui crimini di guerra commessi dagli uomini di Mosca in Ucraina.

Salikov sostiene di aver prestato servizio come ufficiale del Gruppo Wagner, la milizia che svolse un ruolo di primo piano nell’invasione della Russia. Inoltre ha affermato di avere informazioni sul volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto nel 2014, dove morirono 298 passeggeri. L’aereo fu abbattuto sopra l’Ucraina orientale il 17 luglio 2014 da un missile russo.

Nel novembre 2022 un tribunale olandese ha condannato due russi e un ribelle ucraino filorusso per il loro ruolo nell’abbattimento del volo che viaggiava da Amsterdam a Kuala Lumpur.

Il Joint Investigation Team (JIT) incaricato di indagare sull’abbattimento ha dichiarato di aver trovato “forti indizi” che Putin abbia approvato la fornitura di armi pesanti ai separatisti ucraini che hanno abbattuto l’aereo.

Igor Salikov afferma di aver prestato servizio per 25 anni nell’esercito russo, poi di aver prestato servizio nella compagnia militare privata Wagner e di aver combattuto al suo fianco in Siria e in diversi paesi africani. È stato anche coinvolto nell’aggressione russa contro l’Ucraina prima nel 2014 e poi nel 2022.

Ha scritto una lettera alla Corte penale internazionale in cui ha confessato il suo coinvolgimento nell’annessione della Crimea e nell’attività della Repubblica popolare di Donetsk (DPR), falsificando principalmente i risultati del cosiddetto referendum. Secondo lui le forze russe allora furono persuase ad invadere l’Ucraina “fraudolentemente”.

Salikov ha anche rivelato di essere stato testimone di crimini di guerra russi dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, in particolare esecuzioni di civili, tortura di prigionieri di guerra e rapimenti di bambini.

“Ho visto come gli agenti dei servizi speciali deportavano molti bambini senza i loro genitori attraverso il confine bielorusso”, ha detto Salikov, aggiungendo che in questo erano coinvolte “intere colonne di agenti dell’FSB su veicoli privati ​​e piccoli autobus”. Non conosce però il motivo del rapimento.

Alla fine è fuggito nei Paesi Bassi attraverso la Serbia e altri paesi e lunedì 18 dicembre è atterrato all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Lì, ha espresso il suo desiderio di testimoniare davanti alla Corte penale internazionale.