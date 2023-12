Ex ufficiale russo Salikov confessa le atrocità ordinate da Putin in Ucraina. Falso referendum nel 2014 in Crimea

Lunedì è arrivato nei Paesi Bassi, dove ha sede la Corte penale internazionale. Vladimir Osetshkin dell’organizzazione per i diritti umani gulagu.net conferma a VG che Salikov si trova nei Paesi Bassi.

Si è dichiarato colpevole di aver partecipato alla guerra contro l’Ucraina. E non fugge dalla responsabilità delle sue azioni e azioni. Al contrario, attende l’interrogatorio ed è pronto.

In un’intervista con il canale televisivo olandese NPO 1, Salikov afferma di aver assistito ad atrocità contro i civili.

Nessun russo ha finora testimoniato alla corte sulla guerra in Ucraina . Igor Salikov ha combattuto anche in Siria e in diversi paesi africani per il gruppo Wagner.

“Ho assistito all’esecuzione di civili, alla tortura di prigionieri e al rapimento di bambini. Ho visto persone dei servizi segreti portare un gran numero di bambini senza genitori oltre il confine con la Bielorussia”, ha detto Salikov.

Salikov ha affermato che coloro che hanno commesso questi presunti crimini di guerra lo hanno fatto su ordine del ministero della Difesa russo, ma anche su ordine diretto dell’ufficio del presidente Vladimir Putin.

Salikov ha detto di essere fuggito dalle forze russe dopo aver rifiutato l’ordine di giustiziare dei civili, e che ora vuole riferire ciò che ha visto alla Corte penale internazionale perché ha “perso la fiducia nella causa russa”.

Ha detto che era anche in Ucraina quando le forze del Cremlino hanno invaso la regione orientale del Donbass nel 2014, quando ha assistito ad abusi simili, con “civili minacciati e uccisi. Lì ho sostenuto i cosiddetti separatisti e ho assistito a una campagna di propaganda ben ponderata”.

Secondo Salikov il cosiddetto referendum di Donetsk è stato truccato. Sembra che l’11 maggio 2014 il popolo abbia votato sì alla creazione della Repubblica popolare di Donetsk, successivamente annessa alla Russia.

Salikov ha lasciato la Russia l’estate scorsa e si è stabilito a Cipro con la sua famiglia. Ma devono essere stati perseguitati, e lunedì di questa settimana Salikov ha scelto di andare nei Paesi Bassi, per testimoniare lì.

Afferma inoltre di conoscere i retroscena dell’abbattimento dell’aereo passeggeri MH17 sull’Ucraina nel luglio 2014. 298 persone sono state uccise quando l’aereo della Malaysia Airlines è stato abbattuto sul territorio controllato dalla Russia. Nel novembre 2022, tre russi e un ucraino sono stati condannati all’ergastolo – in contumacia – secondo la legge olandese.

“La prima invasione dell’Ucraina è avvenuta con il pretesto di proteggere un referendum nel Donbass” scrive Salikov in una lettera alla Corte penale internazionale. “Siamo diventati inconsapevolmente partecipanti ad un colpo di stato in Ucraina, portato avanti dalla Russia”.

Secondo l’ex funzionario, la corruzione, il ricatto e la frode elettorale sono stati utilizzati per garantire risultati “corretti” nelle elezioni.

Afferma che i soldati russi furono convinti con la menzogna ad invadere l’Ucraina nel 2014.

“Pensavamo che ci fosse una rinascita nazionalista in Ucraina con un taglio fascista. Le tombe dei nostri nonni verrebbero dipinte con svastiche, il russo verrebbe rimosso come lingua e persino i russi verrebbero assassinati. Dopo due anni ho capito che niente di tutto questo era vero”.

Igor Salikov sostiene inoltre che i russi hanno effettuato le cosiddette “operazioni sotto falsa bandiera” a Donetsk, dove “i civili sono stati minacciati e assassinati”. È stato fatto di tutto per accusare l’esercito ucraino di violenza contro i russofoni nell’Ucraina orientale. Menziona specificamente le mine terrestri piazzate nelle aree in cui vivevano i civili e che hanno causato molte morti, compresi bambini.