Il trasferimento dei beni congelati della Russia all’Ucraina minerà la fiducia di Putin

AgenPress – Ritardare il trasferimento dei beni congelati della Russia per la ricostruzione dell’Ucraina rafforza la fiducia di Putin nella sua capacità di vincere, mentre l’invio di questo denaro all’Ucraina minerà la sua fiducia.

Lo ha affermato Anne Applebaum, scrittrice del The Atlantic, in un articolo pubblicato lunedì 18 dicembre.

La maggioranza degli americani e la maggioranza del Congresso vogliono aiutare l’Ucraina a vincere la guerra contro la Russia e a fermare la diffusione dell’autocrazia in Europa. La maggioranza dei cittadini dell’Unione europea e la maggioranza dei leader europei vogliono la stessa cosa. Ma piccole minoranze di legislatori – alcuni ispirati dal presidente russo Vladimir Putin o dal suo denaro, altri intenzionati a contrattare per altre cose – sono riuscite a bloccare o ritardare tali aiuti.

All’inizio del conflitto, Stati Uniti, UE, Regno Unito e altri governi democratici hanno congelato congiuntamente più di 300 miliardi di dollari in asset sovrani russi, soprattutto in Europa. Si tratta di denaro che la Russia non può vendere o prendere in prestito. Né la Russia può sfruttare gli interessi che questi soldi guadagnano. All’epoca, molti credevano che la decisione di congelare questi beni avrebbe spinto il governo russo a ritirarsi. Ciò non è accaduto. Dopo quasi due anni, i paesi che detengono questi asset, tutti quanti, dovrebbero fare il passo successivo e trasferire il denaro all’Ucraina.

“Le disfunzioni di Washington e Bruxelles stanno rafforzando la convinzione di Putin che vincerà la guerra semplicemente aspettando che l’Occidente si arrenda”. La consegna di 300 miliardi di dollari di asset russi all’Ucraina intaccherà questa fiducia”, ha affermato.

L’Occidente teme che la vendita dei beni sequestrati della Russia possa minare la fiducia nel dollaro americano e che la volontà di persone, aziende e paesi di mantenere i risparmi nella valuta americana sarà minacciata, ha affermato l’autore.

Il trasferimento delle risorse russe all’Ucraina dimostrerà a Putin che l’Occidente è disposto ad adottare misure creative, anche senza precedenti, per vincere la guerra. Sarà anche popolare, non solo in Ucraina ma anche negli Stati Uniti e in Europa. La maggior parte delle persone capirà intuitivamente quanto sia giusto far pagare alla Russia i propri atti di vandalismo.

“Qualsiasi danno alla reputazione che questo trasferimento di risorse potrebbe causare all’Occidente, è insignificante rispetto al danno alla reputazione che l’Occidente subirebbe se la Russia riuscisse a conquistare l’Ucraina. Quanto prima prenderemo questa decisione, tanto più rapidamente l’impatto si farà sentire sul campo”.

Zelensky ha affermato nel suo discorso video notturno del 17 dicembre che i paesi occidentali stanno preparando le necessarie “schema decisionale” per l’Ucraina. necessari per il trasferimento dei beni congelati della Russia e delle sue affiliate all’Ucraina.