Gaza. Esercito israeliano trova un grande tunnel vicino al valico di Erez. Oltre 4 km, profondo 50 m

AgenPress – L’esercito israeliano ha dichiarato di aver scoperto un grande tunnel a Gaza vicino a quello che un tempo era un trafficato passaggio verso Israele, sollevando nuove domande su come la sorveglianza israeliana abbia mancato tale passaggio di Hamas per l’assalto mortale dei militanti il ​​7 ottobre.

L’ingresso al tunnel è a poche centinaia di metri dal valico di Erez, pesantemente fortificato, e da una vicina base militare israeliana.

I militari hanno detto che si estende per oltre 4 chilometri (2,5 miglia), si collega con una vasta rete di tunnel attraverso Gaza ed è abbastanza largo da consentire il passaggio delle auto. L’esercito ha detto domenica che il tunnel ha facilitato il transito di veicoli, militanti e rifornimenti in preparazione all’attacco.

Quel giorno, i militanti hanno usato una granata con propulsione a razzo per sfondare la porzione di muro vicino al valico di Erez e hanno preso d’assalto la base, uccidendo almeno tre soldati e rapendone alcuni a Gaza, ha detto l’esercito. Era uno dei tanti punti lungo il muro di confine in cui i militanti oltrepassavano facilmente le difese di sicurezza di Israele, entravano nel territorio israeliano e uccidevano circa 1.200 persone e ne prendevano in ostaggio altre 240.

Secondo funzionari sanitari palestinesi, l’attacco senza precedenti ha innescato una guerra devastante che infuria da oltre 10 settimane e ha causato la morte di oltre 18.000 persone nella Striscia di Gaza governata da Hamas. Israele afferma che la distruzione della rete di tunnel di Hamas è uno degli obiettivi principali e che gran parte della rete sotterranea corre sotto scuole, ospedali e aree residenziali.

I militari, i servizi segreti e i funzionari politici israeliani sono stati sottoposte a pesanti critiche per non aver individuato l’attacco in anticipo.

Il maggiore Nir Dinar, portavoce militare, ha affermato che i servizi di sicurezza israeliani non erano a conoscenza del tunnel prima del 7 ottobre perché le difese del confine israeliano hanno rilevato solo tunnel destinati ad entrare in Israele.

“Per quanto ne so, questo tunnel non attraversa da Gaza in Israele e si ferma entro 400 metri dal confine, il che significa che gli indicatori non indicheranno che è in costruzione un tunnel”, ha detto Dinar. Ha aggiunto che l’ingresso, un’apertura circolare di cemento che conduce ad un passaggio cavernoso, si trovava sotto un garage, nascondendolo ai droni israeliani e alle immagini satellitari.